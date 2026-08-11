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JCPI: J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon

47.40 USD 0.03 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JCPI за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.35, а максимальная — 47.43.

Следите за динамикой J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JCPI сегодня?

J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon (JCPI) сегодня оценивается на уровне 47.40. Инструмент торгуется в пределах 47.35 - 47.43, вчерашнее закрытие составило 47.43, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JCPI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon?

J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon в настоящее время оценивается в 47.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.47% и USD. Отслеживайте движения JCPI на графике в реальном времени.

Как купить акции JCPI?

Вы можете купить акции J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon (JCPI) по текущей цене 47.40. Ордера обычно размещаются около 47.40 или 47.70, тогда как 36 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JCPI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JCPI?

Инвестирование в J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon предполагает учет годового диапазона 47.20 - 48.98 и текущей цены 47.40. Многие сравнивают 0.32% и -2.57% перед размещением ордеров на 47.40 или 47.70. Изучайте ежедневные изменения цены JCPI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon?

Самая высокая цена J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon (JCPI) за последний год составила 48.98. Акции заметно колебались в пределах 47.20 - 48.98, сравнение с 47.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon?

Самая низкая цена J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon (JCPI) за год составила 47.20. Сравнение с текущими 47.40 и 47.20 - 48.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JCPI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JCPI?

В прошлом J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.43 и -2.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
47.35 47.43
Годовой диапазон
47.20 48.98
Предыдущее закрытие
47.43
Open
47.39
Bid
47.40
Ask
47.70
Low
47.35
High
47.43
Объем
36
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
0.32%
6-месячное изменение
-2.57%
Годовое изменение
-2.47%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%