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JCPI: J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon
Курс JCPI за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.35, а максимальная — 47.43.
Следите за динамикой J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JCPI сегодня?
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon (JCPI) сегодня оценивается на уровне 47.40. Инструмент торгуется в пределах 47.35 - 47.43, вчерашнее закрытие составило 47.43, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JCPI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon?
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon в настоящее время оценивается в 47.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.47% и USD. Отслеживайте движения JCPI на графике в реальном времени.
Как купить акции JCPI?
Вы можете купить акции J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon (JCPI) по текущей цене 47.40. Ордера обычно размещаются около 47.40 или 47.70, тогда как 36 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JCPI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JCPI?
Инвестирование в J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon предполагает учет годового диапазона 47.20 - 48.98 и текущей цены 47.40. Многие сравнивают 0.32% и -2.57% перед размещением ордеров на 47.40 или 47.70. Изучайте ежедневные изменения цены JCPI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon?
Самая высокая цена J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon (JCPI) за последний год составила 48.98. Акции заметно колебались в пределах 47.20 - 48.98, сравнение с 47.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon?
Самая низкая цена J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon (JCPI) за год составила 47.20. Сравнение с текущими 47.40 и 47.20 - 48.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JCPI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JCPI?
В прошлом J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.43 и -2.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 47.43
- Open
- 47.39
- Bid
- 47.40
- Ask
- 47.70
- Low
- 47.35
- High
- 47.43
- Объем
- 36
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- 0.32%
- 6-месячное изменение
- -2.57%
- Годовое изменение
- -2.47%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%