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JCPI: J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon

47.33 USD 0.07 (0.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JCPI汇率已更改-0.15%。当日，交易品种以低点47.30和高点47.39进行交易。

关注J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JCPI股票今天的价格是多少？

J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon股票今天的定价为47.33。它在47.30 - 47.39范围内交易，昨天的收盘价为47.40，交易量达到50。JCPI的实时价格图表显示了这些更新。

J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon股票是否支付股息？

J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon目前的价值为47.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.61%和USD。实时查看图表以跟踪JCPI走势。

如何购买JCPI股票？

您可以以47.33的当前价格购买J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon股票。订单通常设置在47.33或47.63附近，而50和-0.11%显示市场活动。立即关注JCPI的实时图表更新。

如何投资JCPI股票？

投资J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon需要考虑年度范围47.20 - 48.98和当前价格47.33。许多人在以47.33或47.63下订单之前，会比较0.17%和。实时查看JCPI价格图表，了解每日变化。

J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon股票的最高价格是多少？

在过去一年中，J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon的最高价格是48.98。在47.20 - 48.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon的绩效。

J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon股票的最低价格是多少？

J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon（JCPI）的最低价格为47.20。将其与当前的47.33和47.20 - 48.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JCPI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JCPI股票是什么时候拆分的？

J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.40和-2.61%中可见。

日范围
47.30 47.39
年范围
47.20 48.98
前一天收盘价
47.40
开盘价
47.38
卖价
47.33
买价
47.63
最低价
47.30
最高价
47.39
交易量
50
日变化
-0.15%
月变化
0.17%
6个月变化
-2.71%
年变化
-2.61%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%