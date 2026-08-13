JCPI: J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon
今日JCPI汇率已更改-0.15%。当日，交易品种以低点47.30和高点47.39进行交易。
关注J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
JCPI股票今天的价格是多少？
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon股票今天的定价为47.33。它在47.30 - 47.39范围内交易，昨天的收盘价为47.40，交易量达到50。JCPI的实时价格图表显示了这些更新。
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon股票是否支付股息？
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon目前的价值为47.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.61%和USD。实时查看图表以跟踪JCPI走势。
如何购买JCPI股票？
您可以以47.33的当前价格购买J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon股票。订单通常设置在47.33或47.63附近，而50和-0.11%显示市场活动。立即关注JCPI的实时图表更新。
如何投资JCPI股票？
投资J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon需要考虑年度范围47.20 - 48.98和当前价格47.33。许多人在以47.33或47.63下订单之前，会比较0.17%和。实时查看JCPI价格图表，了解每日变化。
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon股票的最高价格是多少？
在过去一年中，J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon的最高价格是48.98。在47.20 - 48.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon的绩效。
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon股票的最低价格是多少？
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon（JCPI）的最低价格为47.20。将其与当前的47.33和47.20 - 48.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JCPI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JCPI股票是什么时候拆分的？
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FD TR JPMorgan Inflation Managed Bon历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.40和-2.61%中可见。
- 前一天收盘价
- 47.40
- 开盘价
- 47.38
- 卖价
- 47.33
- 买价
- 47.63
- 最低价
- 47.30
- 最高价
- 47.39
- 交易量
- 50
- 日变化
- -0.15%
- 月变化
- 0.17%
- 6个月变化
- -2.71%
- 年变化
- -2.61%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%