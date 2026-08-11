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JAPN: Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF
Курс JAPN за сегодня изменился на -0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.50, а максимальная — 25.61.
Следите за динамикой Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JAPN сегодня?
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) сегодня оценивается на уровне 25.54. Инструмент торгуется в пределах 25.50 - 25.61, вчерашнее закрытие составило 25.68, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JAPN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF?
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF в настоящее время оценивается в 25.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.75% и USD. Отслеживайте движения JAPN на графике в реальном времени.
Как купить акции JAPN?
Вы можете купить акции Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) по текущей цене 25.54. Ордера обычно размещаются около 25.54 или 25.84, тогда как 11 и -0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JAPN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JAPN?
Инвестирование в Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF предполагает учет годового диапазона 22.05 - 29.09 и текущей цены 25.54. Многие сравнивают 1.27% и 5.80% перед размещением ордеров на 25.54 или 25.84. Изучайте ежедневные изменения цены JAPN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF?
Самая высокая цена Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) за последний год составила 29.09. Акции заметно колебались в пределах 22.05 - 29.09, сравнение с 25.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF?
Самая низкая цена Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) за год составила 22.05. Сравнение с текущими 25.54 и 22.05 - 29.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JAPN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JAPN?
В прошлом Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.68 и -9.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.68
- Open
- 25.61
- Bid
- 25.54
- Ask
- 25.84
- Low
- 25.50
- High
- 25.61
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- -0.55%
- Месячное изменение
- 1.27%
- 6-месячное изменение
- 5.80%
- Годовое изменение
- -9.75%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%