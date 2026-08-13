JAPN股票今天的价格是多少？ Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF股票今天的定价为25.54。它在25.50 - 25.61范围内交易，昨天的收盘价为25.68，交易量达到11。JAPN的实时价格图表显示了这些更新。

Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF股票是否支付股息？ Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF目前的价值为25.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.75%和USD。实时查看图表以跟踪JAPN走势。

如何购买JAPN股票？ 您可以以25.54的当前价格购买Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF股票。订单通常设置在25.54或25.84附近，而11和-0.27%显示市场活动。立即关注JAPN的实时图表更新。

如何投资JAPN股票？ 投资Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF需要考虑年度范围22.05 - 29.09和当前价格25.54。许多人在以25.54或25.84下订单之前，会比较1.27%和。实时查看JAPN价格图表，了解每日变化。

Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF的最高价格是29.09。在22.05 - 29.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF的绩效。

Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF股票的最低价格是多少？ Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF（JAPN）的最低价格为22.05。将其与当前的25.54和22.05 - 29.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JAPN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。