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JAPN: Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF

25.54 USD 0.14 (0.55%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JAPN汇率已更改-0.55%。当日，交易品种以低点25.50和高点25.61进行交易。

关注Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JAPN股票今天的价格是多少？

Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF股票今天的定价为25.54。它在25.50 - 25.61范围内交易，昨天的收盘价为25.68，交易量达到11。JAPN的实时价格图表显示了这些更新。

Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF股票是否支付股息？

Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF目前的价值为25.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.75%和USD。实时查看图表以跟踪JAPN走势。

如何购买JAPN股票？

您可以以25.54的当前价格购买Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF股票。订单通常设置在25.54或25.84附近，而11和-0.27%显示市场活动。立即关注JAPN的实时图表更新。

如何投资JAPN股票？

投资Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF需要考虑年度范围22.05 - 29.09和当前价格25.54。许多人在以25.54或25.84下订单之前，会比较1.27%和。实时查看JAPN价格图表，了解每日变化。

Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF的最高价格是29.09。在22.05 - 29.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF的绩效。

Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF股票的最低价格是多少？

Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF（JAPN）的最低价格为22.05。将其与当前的25.54和22.05 - 29.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JAPN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JAPN股票是什么时候拆分的？

Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.68和-9.75%中可见。

日范围
25.50 25.61
年范围
22.05 29.09
前一天收盘价
25.68
开盘价
25.61
卖价
25.54
买价
25.84
最低价
25.50
最高价
25.61
交易量
11
日变化
-0.55%
月变化
1.27%
6个月变化
5.80%
年变化
-9.75%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%