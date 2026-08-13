JAPN: Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF
今日JAPN汇率已更改-0.55%。当日，交易品种以低点25.50和高点25.61进行交易。
关注Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
JAPN股票今天的价格是多少？
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF股票今天的定价为25.54。它在25.50 - 25.61范围内交易，昨天的收盘价为25.68，交易量达到11。JAPN的实时价格图表显示了这些更新。
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF股票是否支付股息？
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF目前的价值为25.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.75%和USD。实时查看图表以跟踪JAPN走势。
如何购买JAPN股票？
您可以以25.54的当前价格购买Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF股票。订单通常设置在25.54或25.84附近，而11和-0.27%显示市场活动。立即关注JAPN的实时图表更新。
如何投资JAPN股票？
投资Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF需要考虑年度范围22.05 - 29.09和当前价格25.54。许多人在以25.54或25.84下订单之前，会比较1.27%和。实时查看JAPN价格图表，了解每日变化。
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF的最高价格是29.09。在22.05 - 29.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF的绩效。
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF股票的最低价格是多少？
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF（JAPN）的最低价格为22.05。将其与当前的25.54和22.05 - 29.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JAPN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JAPN股票是什么时候拆分的？
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.68和-9.75%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.68
- 开盘价
- 25.61
- 卖价
- 25.54
- 买价
- 25.84
- 最低价
- 25.50
- 最高价
- 25.61
- 交易量
- 11
- 日变化
- -0.55%
- 月变化
- 1.27%
- 6个月变化
- 5.80%
- 年变化
- -9.75%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%