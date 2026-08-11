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JANZ: TrueShares Structured Outcome (January) ETF
Курс JANZ за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.02, а максимальная — 42.03.
Следите за динамикой TrueShares Structured Outcome (January) ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JANZ сегодня?
TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) сегодня оценивается на уровне 42.03. Инструмент торгуется в пределах 42.02 - 42.03, вчерашнее закрытие составило 42.01, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JANZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям TrueShares Structured Outcome (January) ETF?
TrueShares Structured Outcome (January) ETF в настоящее время оценивается в 42.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.31% и USD. Отслеживайте движения JANZ на графике в реальном времени.
Как купить акции JANZ?
Вы можете купить акции TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) по текущей цене 42.03. Ордера обычно размещаются около 42.03 или 42.33, тогда как 2 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JANZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JANZ?
Инвестирование в TrueShares Structured Outcome (January) ETF предполагает учет годового диапазона 35.96 - 42.04 и текущей цены 42.03. Многие сравнивают 2.19% и 10.52% перед размещением ордеров на 42.03 или 42.33. Изучайте ежедневные изменения цены JANZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TrueShares Structured Outcome (January) ETF?
Самая высокая цена TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) за последний год составила 42.04. Акции заметно колебались в пределах 35.96 - 42.04, сравнение с 42.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TrueShares Structured Outcome (January) ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TrueShares Structured Outcome (January) ETF?
Самая низкая цена TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) за год составила 35.96. Сравнение с текущими 42.03 и 35.96 - 42.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JANZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JANZ?
В прошлом TrueShares Structured Outcome (January) ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.01 и 15.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 42.01
- Open
- 42.02
- Bid
- 42.03
- Ask
- 42.33
- Low
- 42.02
- High
- 42.03
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 2.19%
- 6-месячное изменение
- 10.52%
- Годовое изменение
- 15.31%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%