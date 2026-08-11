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JANZ: TrueShares Structured Outcome (January) ETF

42.03 USD 0.02 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JANZ за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.02, а максимальная — 42.03.

Следите за динамикой TrueShares Structured Outcome (January) ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JANZ сегодня?

TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) сегодня оценивается на уровне 42.03. Инструмент торгуется в пределах 42.02 - 42.03, вчерашнее закрытие составило 42.01, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JANZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям TrueShares Structured Outcome (January) ETF?

TrueShares Structured Outcome (January) ETF в настоящее время оценивается в 42.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.31% и USD. Отслеживайте движения JANZ на графике в реальном времени.

Как купить акции JANZ?

Вы можете купить акции TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) по текущей цене 42.03. Ордера обычно размещаются около 42.03 или 42.33, тогда как 2 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JANZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JANZ?

Инвестирование в TrueShares Structured Outcome (January) ETF предполагает учет годового диапазона 35.96 - 42.04 и текущей цены 42.03. Многие сравнивают 2.19% и 10.52% перед размещением ордеров на 42.03 или 42.33. Изучайте ежедневные изменения цены JANZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TrueShares Structured Outcome (January) ETF?

Самая высокая цена TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) за последний год составила 42.04. Акции заметно колебались в пределах 35.96 - 42.04, сравнение с 42.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TrueShares Structured Outcome (January) ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TrueShares Structured Outcome (January) ETF?

Самая низкая цена TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) за год составила 35.96. Сравнение с текущими 42.03 и 35.96 - 42.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JANZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JANZ?

В прошлом TrueShares Structured Outcome (January) ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.01 и 15.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.02 42.03
Годовой диапазон
35.96 42.04
Предыдущее закрытие
42.01
Open
42.02
Bid
42.03
Ask
42.33
Low
42.02
High
42.03
Объем
2
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
2.19%
6-месячное изменение
10.52%
Годовое изменение
15.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%