JANZ: TrueShares Structured Outcome (January) ETF
今日JANZ汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点41.90和高点42.13进行交易。
关注TrueShares Structured Outcome (January) ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
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- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
JANZ股票今天的价格是多少？
TrueShares Structured Outcome (January) ETF股票今天的定价为41.90。它在41.90 - 42.13范围内交易，昨天的收盘价为42.03，交易量达到7。JANZ的实时价格图表显示了这些更新。
TrueShares Structured Outcome (January) ETF股票是否支付股息？
TrueShares Structured Outcome (January) ETF目前的价值为41.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.95%和USD。实时查看图表以跟踪JANZ走势。
如何购买JANZ股票？
您可以以41.90的当前价格购买TrueShares Structured Outcome (January) ETF股票。订单通常设置在41.90或42.20附近，而7和-0.36%显示市场活动。立即关注JANZ的实时图表更新。
如何投资JANZ股票？
投资TrueShares Structured Outcome (January) ETF需要考虑年度范围35.96 - 42.13和当前价格41.90。许多人在以41.90或42.20下订单之前，会比较1.87%和。实时查看JANZ价格图表，了解每日变化。
TrueShares Structured Outcome (January) ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，TrueShares Structured Outcome (January) ETF的最高价格是42.13。在35.96 - 42.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TrueShares Structured Outcome (January) ETF的绩效。
TrueShares Structured Outcome (January) ETF股票的最低价格是多少？
TrueShares Structured Outcome (January) ETF（JANZ）的最低价格为35.96。将其与当前的41.90和35.96 - 42.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JANZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JANZ股票是什么时候拆分的？
TrueShares Structured Outcome (January) ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.03和14.95%中可见。
- 前一天收盘价
- 42.03
- 开盘价
- 42.05
- 卖价
- 41.90
- 买价
- 42.20
- 最低价
- 41.90
- 最高价
- 42.13
- 交易量
- 7
- 日变化
- -0.31%
- 月变化
- 1.87%
- 6个月变化
- 10.18%
- 年变化
- 14.95%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%