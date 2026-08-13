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JANZ: TrueShares Structured Outcome (January) ETF

41.90 USD 0.13 (0.31%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JANZ汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点41.90和高点42.13进行交易。

关注TrueShares Structured Outcome (January) ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JANZ股票今天的价格是多少？

TrueShares Structured Outcome (January) ETF股票今天的定价为41.90。它在41.90 - 42.13范围内交易，昨天的收盘价为42.03，交易量达到7。JANZ的实时价格图表显示了这些更新。

TrueShares Structured Outcome (January) ETF股票是否支付股息？

TrueShares Structured Outcome (January) ETF目前的价值为41.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.95%和USD。实时查看图表以跟踪JANZ走势。

如何购买JANZ股票？

您可以以41.90的当前价格购买TrueShares Structured Outcome (January) ETF股票。订单通常设置在41.90或42.20附近，而7和-0.36%显示市场活动。立即关注JANZ的实时图表更新。

如何投资JANZ股票？

投资TrueShares Structured Outcome (January) ETF需要考虑年度范围35.96 - 42.13和当前价格41.90。许多人在以41.90或42.20下订单之前，会比较1.87%和。实时查看JANZ价格图表，了解每日变化。

TrueShares Structured Outcome (January) ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，TrueShares Structured Outcome (January) ETF的最高价格是42.13。在35.96 - 42.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TrueShares Structured Outcome (January) ETF的绩效。

TrueShares Structured Outcome (January) ETF股票的最低价格是多少？

TrueShares Structured Outcome (January) ETF（JANZ）的最低价格为35.96。将其与当前的41.90和35.96 - 42.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JANZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JANZ股票是什么时候拆分的？

TrueShares Structured Outcome (January) ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.03和14.95%中可见。

日范围
41.90 42.13
年范围
35.96 42.13
前一天收盘价
42.03
开盘价
42.05
卖价
41.90
买价
42.20
最低价
41.90
最高价
42.13
交易量
7
日变化
-0.31%
月变化
1.87%
6个月变化
10.18%
年变化
14.95%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%