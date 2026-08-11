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JANP: PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf
Курс JANP за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.43, а максимальная — 35.45.
Следите за динамикой PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JANP сегодня?
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf (JANP) сегодня оценивается на уровне 35.45. Инструмент торгуется в пределах 35.43 - 35.45, вчерашнее закрытие составило 35.43, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JANP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf?
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf в настоящее время оценивается в 35.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.43% и USD. Отслеживайте движения JANP на графике в реальном времени.
Как купить акции JANP?
Вы можете купить акции PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf (JANP) по текущей цене 35.45. Ордера обычно размещаются около 35.45 или 35.75, тогда как 8 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JANP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JANP?
Инвестирование в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf предполагает учет годового диапазона 30.98 - 35.45 и текущей цены 35.45. Многие сравнивают 0.91% и 8.24% перед размещением ордеров на 35.45 или 35.75. Изучайте ежедневные изменения цены JANP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf?
Самая высокая цена PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf (JANP) за последний год составила 35.45. Акции заметно колебались в пределах 30.98 - 35.45, сравнение с 35.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf?
Самая низкая цена PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf (JANP) за год составила 30.98. Сравнение с текущими 35.45 и 30.98 - 35.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JANP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JANP?
В прошлом PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.43 и 14.43% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.43
- Open
- 35.45
- Bid
- 35.45
- Ask
- 35.75
- Low
- 35.43
- High
- 35.45
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- 0.91%
- 6-месячное изменение
- 8.24%
- Годовое изменение
- 14.43%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%