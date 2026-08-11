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JANP: PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf

35.45 USD 0.02 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JANP за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.43, а максимальная — 35.45.

Следите за динамикой PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JANP сегодня?

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf (JANP) сегодня оценивается на уровне 35.45. Инструмент торгуется в пределах 35.43 - 35.45, вчерашнее закрытие составило 35.43, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JANP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf?

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf в настоящее время оценивается в 35.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.43% и USD. Отслеживайте движения JANP на графике в реальном времени.

Как купить акции JANP?

Вы можете купить акции PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf (JANP) по текущей цене 35.45. Ордера обычно размещаются около 35.45 или 35.75, тогда как 8 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JANP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JANP?

Инвестирование в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf предполагает учет годового диапазона 30.98 - 35.45 и текущей цены 35.45. Многие сравнивают 0.91% и 8.24% перед размещением ордеров на 35.45 или 35.75. Изучайте ежедневные изменения цены JANP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf?

Самая высокая цена PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf (JANP) за последний год составила 35.45. Акции заметно колебались в пределах 30.98 - 35.45, сравнение с 35.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf?

Самая низкая цена PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf (JANP) за год составила 30.98. Сравнение с текущими 35.45 и 30.98 - 35.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JANP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JANP?

В прошлом PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.43 и 14.43% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.43 35.45
Годовой диапазон
30.98 35.45
Предыдущее закрытие
35.43
Open
35.45
Bid
35.45
Ask
35.75
Low
35.43
High
35.45
Объем
8
Дневное изменение
0.06%
Месячное изменение
0.91%
6-месячное изменение
8.24%
Годовое изменение
14.43%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%