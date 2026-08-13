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JANP: PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf

35.41 USD 0.04 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JANP汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点35.41和高点35.48进行交易。

关注PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

JANP股票今天的价格是多少？

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf股票今天的定价为35.41。它在35.41 - 35.48范围内交易，昨天的收盘价为35.45，交易量达到8。JANP的实时价格图表显示了这些更新。

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf股票是否支付股息？

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf目前的价值为35.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.30%和USD。实时查看图表以跟踪JANP走势。

如何购买JANP股票？

您可以以35.41的当前价格购买PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf股票。订单通常设置在35.41或35.71附近，而8和-0.20%显示市场活动。立即关注JANP的实时图表更新。

如何投资JANP股票？

投资PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf需要考虑年度范围30.98 - 35.48和当前价格35.41。许多人在以35.41或35.71下订单之前，会比较0.80%和。实时查看JANP价格图表，了解每日变化。

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf的最高价格是35.48。在30.98 - 35.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf的绩效。

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf股票的最低价格是多少？

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf（JANP）的最低价格为30.98。将其与当前的35.41和30.98 - 35.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JANP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JANP股票是什么时候拆分的？

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.45和14.30%中可见。

日范围
35.41 35.48
年范围
30.98 35.48
前一天收盘价
35.45
开盘价
35.48
卖价
35.41
买价
35.71
最低价
35.41
最高价
35.48
交易量
8
日变化
-0.11%
月变化
0.80%
6个月变化
8.12%
年变化
14.30%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%