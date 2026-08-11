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JANI: AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
Курс JANI за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.42, а максимальная — 26.42.
Следите за динамикой AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JANI сегодня?
AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANI) сегодня оценивается на уровне 26.42. Инструмент торгуется в пределах 26.42 - 26.42, вчерашнее закрытие составило 26.38, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JANI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF?
AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF в настоящее время оценивается в 26.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.30% и USD. Отслеживайте движения JANI на графике в реальном времени.
Как купить акции JANI?
Вы можете купить акции AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANI) по текущей цене 26.42. Ордера обычно размещаются около 26.42 или 26.72, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JANI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JANI?
Инвестирование в AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF предполагает учет годового диапазона 23.96 - 26.42 и текущей цены 26.42. Многие сравнивают 0.76% и 3.77% перед размещением ордеров на 26.42 или 26.72. Изучайте ежедневные изменения цены JANI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF?
Самая высокая цена AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANI) за последний год составила 26.42. Акции заметно колебались в пределах 23.96 - 26.42, сравнение с 26.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF?
Самая низкая цена AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANI) за год составила 23.96. Сравнение с текущими 26.42 и 23.96 - 26.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JANI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JANI?
В прошлом AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.38 и 5.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.38
- Open
- 26.42
- Bid
- 26.42
- Ask
- 26.72
- Low
- 26.42
- High
- 26.42
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.15%
- Месячное изменение
- 0.76%
- 6-месячное изменение
- 3.77%
- Годовое изменение
- 5.30%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%