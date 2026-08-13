JANI: AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
今日JANI汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点26.43和高点26.54进行交易。
关注AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
JANI股票今天的价格是多少？
AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF股票今天的定价为26.47。它在26.43 - 26.54范围内交易，昨天的收盘价为26.42，交易量达到14。JANI的实时价格图表显示了这些更新。
AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF股票是否支付股息？
AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF目前的价值为26.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.50%和USD。实时查看图表以跟踪JANI走势。
如何购买JANI股票？
您可以以26.47的当前价格购买AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF股票。订单通常设置在26.47或26.77附近，而14和-0.26%显示市场活动。立即关注JANI的实时图表更新。
如何投资JANI股票？
投资AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF需要考虑年度范围23.96 - 26.54和当前价格26.47。许多人在以26.47或26.77下订单之前，会比较0.95%和。实时查看JANI价格图表，了解每日变化。
AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF的最高价格是26.54。在23.96 - 26.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF的绩效。
AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF股票的最低价格是多少？
AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF（JANI）的最低价格为23.96。将其与当前的26.47和23.96 - 26.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JANI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JANI股票是什么时候拆分的？
AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.42和5.50%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.42
- 开盘价
- 26.54
- 卖价
- 26.47
- 买价
- 26.77
- 最低价
- 26.43
- 最高价
- 26.54
- 交易量
- 14
- 日变化
- 0.19%
- 月变化
- 0.95%
- 6个月变化
- 3.97%
- 年变化
- 5.50%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%