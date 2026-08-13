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JANI: AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF

26.47 USD 0.05 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JANI汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点26.43和高点26.54进行交易。

关注AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JANI股票今天的价格是多少？

AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF股票今天的定价为26.47。它在26.43 - 26.54范围内交易，昨天的收盘价为26.42，交易量达到14。JANI的实时价格图表显示了这些更新。

AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF股票是否支付股息？

AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF目前的价值为26.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.50%和USD。实时查看图表以跟踪JANI走势。

如何购买JANI股票？

您可以以26.47的当前价格购买AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF股票。订单通常设置在26.47或26.77附近，而14和-0.26%显示市场活动。立即关注JANI的实时图表更新。

如何投资JANI股票？

投资AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF需要考虑年度范围23.96 - 26.54和当前价格26.47。许多人在以26.47或26.77下订单之前，会比较0.95%和。实时查看JANI价格图表，了解每日变化。

AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF的最高价格是26.54。在23.96 - 26.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF的绩效。

AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF股票的最低价格是多少？

AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF（JANI）的最低价格为23.96。将其与当前的26.47和23.96 - 26.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JANI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JANI股票是什么时候拆分的？

AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.42和5.50%中可见。

日范围
26.43 26.54
年范围
23.96 26.54
前一天收盘价
26.42
开盘价
26.54
卖价
26.47
买价
26.77
最低价
26.43
最高价
26.54
交易量
14
日变化
0.19%
月变化
0.95%
6个月变化
3.97%
年变化
5.50%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%