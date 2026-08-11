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JANB: Aptus January Buffer ETF
Курс JANB за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.78, а максимальная — 27.83.
Следите за динамикой Aptus January Buffer ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JANB сегодня?
Aptus January Buffer ETF (JANB) сегодня оценивается на уровне 27.79. Инструмент торгуется в пределах 27.78 - 27.83, вчерашнее закрытие составило 27.81, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JANB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aptus January Buffer ETF?
Aptus January Buffer ETF в настоящее время оценивается в 27.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.34% и USD. Отслеживайте движения JANB на графике в реальном времени.
Как купить акции JANB?
Вы можете купить акции Aptus January Buffer ETF (JANB) по текущей цене 27.79. Ордера обычно размещаются около 27.79 или 28.09, тогда как 8 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JANB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JANB?
Инвестирование в Aptus January Buffer ETF предполагает учет годового диапазона 24.72 - 27.83 и текущей цены 27.79. Многие сравнивают 0.91% и 7.82% перед размещением ордеров на 27.79 или 28.09. Изучайте ежедневные изменения цены JANB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Aptus January Buffer ETF?
Самая высокая цена Aptus January Buffer ETF (JANB) за последний год составила 27.83. Акции заметно колебались в пределах 24.72 - 27.83, сравнение с 27.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aptus January Buffer ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Aptus January Buffer ETF?
Самая низкая цена Aptus January Buffer ETF (JANB) за год составила 24.72. Сравнение с текущими 27.79 и 24.72 - 27.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JANB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JANB?
В прошлом Aptus January Buffer ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.81 и 11.34% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.81
- Open
- 27.78
- Bid
- 27.79
- Ask
- 28.09
- Low
- 27.78
- High
- 27.83
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -0.07%
- Месячное изменение
- 0.91%
- 6-месячное изменение
- 7.82%
- Годовое изменение
- 11.34%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%