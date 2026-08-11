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JANB: Aptus January Buffer ETF

27.79 USD 0.02 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JANB за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.78, а максимальная — 27.83.

Следите за динамикой Aptus January Buffer ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JANB сегодня?

Aptus January Buffer ETF (JANB) сегодня оценивается на уровне 27.79. Инструмент торгуется в пределах 27.78 - 27.83, вчерашнее закрытие составило 27.81, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JANB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aptus January Buffer ETF?

Aptus January Buffer ETF в настоящее время оценивается в 27.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.34% и USD. Отслеживайте движения JANB на графике в реальном времени.

Как купить акции JANB?

Вы можете купить акции Aptus January Buffer ETF (JANB) по текущей цене 27.79. Ордера обычно размещаются около 27.79 или 28.09, тогда как 8 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JANB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JANB?

Инвестирование в Aptus January Buffer ETF предполагает учет годового диапазона 24.72 - 27.83 и текущей цены 27.79. Многие сравнивают 0.91% и 7.82% перед размещением ордеров на 27.79 или 28.09. Изучайте ежедневные изменения цены JANB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Aptus January Buffer ETF?

Самая высокая цена Aptus January Buffer ETF (JANB) за последний год составила 27.83. Акции заметно колебались в пределах 24.72 - 27.83, сравнение с 27.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aptus January Buffer ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Aptus January Buffer ETF?

Самая низкая цена Aptus January Buffer ETF (JANB) за год составила 24.72. Сравнение с текущими 27.79 и 24.72 - 27.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JANB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JANB?

В прошлом Aptus January Buffer ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.81 и 11.34% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.78 27.83
Годовой диапазон
24.72 27.83
Предыдущее закрытие
27.81
Open
27.78
Bid
27.79
Ask
28.09
Low
27.78
High
27.83
Объем
8
Дневное изменение
-0.07%
Месячное изменение
0.91%
6-месячное изменение
7.82%
Годовое изменение
11.34%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%