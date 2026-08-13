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JANB: Aptus January Buffer ETF

27.78 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JANB汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点27.75和高点27.84进行交易。

关注Aptus January Buffer ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JANB股票今天的价格是多少？

Aptus January Buffer ETF股票今天的定价为27.78。它在27.75 - 27.84范围内交易，昨天的收盘价为27.79，交易量达到42。JANB的实时价格图表显示了这些更新。

Aptus January Buffer ETF股票是否支付股息？

Aptus January Buffer ETF目前的价值为27.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.30%和USD。实时查看图表以跟踪JANB走势。

如何购买JANB股票？

您可以以27.78的当前价格购买Aptus January Buffer ETF股票。订单通常设置在27.78或28.08附近，而42和-0.11%显示市场活动。立即关注JANB的实时图表更新。

如何投资JANB股票？

投资Aptus January Buffer ETF需要考虑年度范围24.72 - 27.84和当前价格27.78。许多人在以27.78或28.08下订单之前，会比较0.87%和。实时查看JANB价格图表，了解每日变化。

Aptus January Buffer ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Aptus January Buffer ETF的最高价格是27.84。在24.72 - 27.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Aptus January Buffer ETF的绩效。

Aptus January Buffer ETF股票的最低价格是多少？

Aptus January Buffer ETF（JANB）的最低价格为24.72。将其与当前的27.78和24.72 - 27.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JANB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JANB股票是什么时候拆分的？

Aptus January Buffer ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.79和11.30%中可见。

日范围
27.75 27.84
年范围
24.72 27.84
前一天收盘价
27.79
开盘价
27.81
卖价
27.78
买价
28.08
最低价
27.75
最高价
27.84
交易量
42
日变化
-0.04%
月变化
0.87%
6个月变化
7.78%
年变化
11.30%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%