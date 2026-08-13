JANB: Aptus January Buffer ETF
今日JANB汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点27.75和高点27.84进行交易。
关注Aptus January Buffer ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
JANB股票今天的价格是多少？
Aptus January Buffer ETF股票今天的定价为27.78。它在27.75 - 27.84范围内交易，昨天的收盘价为27.79，交易量达到42。JANB的实时价格图表显示了这些更新。
Aptus January Buffer ETF股票是否支付股息？
Aptus January Buffer ETF目前的价值为27.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.30%和USD。实时查看图表以跟踪JANB走势。
如何购买JANB股票？
您可以以27.78的当前价格购买Aptus January Buffer ETF股票。订单通常设置在27.78或28.08附近，而42和-0.11%显示市场活动。立即关注JANB的实时图表更新。
如何投资JANB股票？
投资Aptus January Buffer ETF需要考虑年度范围24.72 - 27.84和当前价格27.78。许多人在以27.78或28.08下订单之前，会比较0.87%和。实时查看JANB价格图表，了解每日变化。
Aptus January Buffer ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Aptus January Buffer ETF的最高价格是27.84。在24.72 - 27.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Aptus January Buffer ETF的绩效。
Aptus January Buffer ETF股票的最低价格是多少？
Aptus January Buffer ETF（JANB）的最低价格为24.72。将其与当前的27.78和24.72 - 27.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JANB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JANB股票是什么时候拆分的？
Aptus January Buffer ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.79和11.30%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.79
- 开盘价
- 27.81
- 卖价
- 27.78
- 买价
- 28.08
- 最低价
- 27.75
- 最高价
- 27.84
- 交易量
- 42
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 0.87%
- 6个月变化
- 7.78%
- 年变化
- 11.30%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%