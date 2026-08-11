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JADE: JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF
Курс JADE за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.90, а максимальная — 78.07.
Следите за динамикой JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
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- H1
- H4
- D1
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JADE сегодня?
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) сегодня оценивается на уровне 78.07. Инструмент торгуется в пределах 77.90 - 78.07, вчерашнее закрытие составило 77.72, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JADE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF?
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF в настоящее время оценивается в 78.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 29.81% и USD. Отслеживайте движения JADE на графике в реальном времени.
Как купить акции JADE?
Вы можете купить акции JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) по текущей цене 78.07. Ордера обычно размещаются около 78.07 или 78.37, тогда как 6 и 0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JADE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JADE?
Инвестирование в JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF предполагает учет годового диапазона 59.76 - 82.75 и текущей цены 78.07. Многие сравнивают 2.11% и 9.10% перед размещением ордеров на 78.07 или 78.37. Изучайте ежедневные изменения цены JADE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF?
Самая высокая цена JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) за последний год составила 82.75. Акции заметно колебались в пределах 59.76 - 82.75, сравнение с 77.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF?
Самая низкая цена JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) за год составила 59.76. Сравнение с текущими 78.07 и 59.76 - 82.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JADE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JADE?
В прошлом JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 77.72 и 29.81% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 77.72
- Open
- 77.90
- Bid
- 78.07
- Ask
- 78.37
- Low
- 77.90
- High
- 78.07
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 0.45%
- Месячное изменение
- 2.11%
- 6-месячное изменение
- 9.10%
- Годовое изменение
- 29.81%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%