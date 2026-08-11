КотировкиРазделы
Валюты / JADE
Назад в Рынок акций США

JADE: JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF

78.07 USD 0.35 (0.45%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JADE за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.90, а максимальная — 78.07.

Следите за динамикой JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JADE сегодня?

JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) сегодня оценивается на уровне 78.07. Инструмент торгуется в пределах 77.90 - 78.07, вчерашнее закрытие составило 77.72, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JADE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF?

JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF в настоящее время оценивается в 78.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 29.81% и USD. Отслеживайте движения JADE на графике в реальном времени.

Как купить акции JADE?

Вы можете купить акции JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) по текущей цене 78.07. Ордера обычно размещаются около 78.07 или 78.37, тогда как 6 и 0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JADE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JADE?

Инвестирование в JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF предполагает учет годового диапазона 59.76 - 82.75 и текущей цены 78.07. Многие сравнивают 2.11% и 9.10% перед размещением ордеров на 78.07 или 78.37. Изучайте ежедневные изменения цены JADE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF?

Самая высокая цена JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) за последний год составила 82.75. Акции заметно колебались в пределах 59.76 - 82.75, сравнение с 77.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF?

Самая низкая цена JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) за год составила 59.76. Сравнение с текущими 78.07 и 59.76 - 82.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JADE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JADE?

В прошлом JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 77.72 и 29.81% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
77.90 78.07
Годовой диапазон
59.76 82.75
Предыдущее закрытие
77.72
Open
77.90
Bid
78.07
Ask
78.37
Low
77.90
High
78.07
Объем
6
Дневное изменение
0.45%
Месячное изменение
2.11%
6-месячное изменение
9.10%
Годовое изменение
29.81%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%