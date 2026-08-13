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JADE: LJ国际有限公司

77.65 USD 0.42 (0.54%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JADE汇率已更改-0.54%。当日，交易品种以低点77.65和高点77.73进行交易。

关注LJ国际有限公司动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JADE股票今天的价格是多少？

LJ国际有限公司股票今天的定价为77.65。它在77.65 - 77.73范围内交易，昨天的收盘价为78.07，交易量达到2。JADE的实时价格图表显示了这些更新。

LJ国际有限公司股票是否支付股息？

LJ国际有限公司目前的价值为77.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.12%和USD。实时查看图表以跟踪JADE走势。

如何购买JADE股票？

您可以以77.65的当前价格购买LJ国际有限公司股票。订单通常设置在77.65或77.95附近，而2和-0.10%显示市场活动。立即关注JADE的实时图表更新。

如何投资JADE股票？

投资LJ国际有限公司需要考虑年度范围59.76 - 82.75和当前价格77.65。许多人在以77.65或77.95下订单之前，会比较1.56%和。实时查看JADE价格图表，了解每日变化。

LJ国际有限公司股票的最高价格是多少？

在过去一年中，LJ国际有限公司的最高价格是82.75。在59.76 - 82.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪LJ国际有限公司的绩效。

LJ国际有限公司股票的最低价格是多少？

LJ国际有限公司（JADE）的最低价格为59.76。将其与当前的77.65和59.76 - 82.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JADE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JADE股票是什么时候拆分的？

LJ国际有限公司历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、78.07和29.12%中可见。

日范围
77.65 77.73
年范围
59.76 82.75
前一天收盘价
78.07
开盘价
77.73
卖价
77.65
买价
77.95
最低价
77.65
最高价
77.73
交易量
2
日变化
-0.54%
月变化
1.56%
6个月变化
8.51%
年变化
29.12%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%