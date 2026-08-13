JADE: LJ国际有限公司
今日JADE汇率已更改-0.54%。当日，交易品种以低点77.65和高点77.73进行交易。
关注LJ国际有限公司动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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常见问题解答
JADE股票今天的价格是多少？
LJ国际有限公司股票今天的定价为77.65。它在77.65 - 77.73范围内交易，昨天的收盘价为78.07，交易量达到2。JADE的实时价格图表显示了这些更新。
LJ国际有限公司股票是否支付股息？
LJ国际有限公司目前的价值为77.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.12%和USD。实时查看图表以跟踪JADE走势。
如何购买JADE股票？
您可以以77.65的当前价格购买LJ国际有限公司股票。订单通常设置在77.65或77.95附近，而2和-0.10%显示市场活动。立即关注JADE的实时图表更新。
如何投资JADE股票？
投资LJ国际有限公司需要考虑年度范围59.76 - 82.75和当前价格77.65。许多人在以77.65或77.95下订单之前，会比较1.56%和。实时查看JADE价格图表，了解每日变化。
LJ国际有限公司股票的最高价格是多少？
在过去一年中，LJ国际有限公司的最高价格是82.75。在59.76 - 82.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪LJ国际有限公司的绩效。
LJ国际有限公司股票的最低价格是多少？
LJ国际有限公司（JADE）的最低价格为59.76。将其与当前的77.65和59.76 - 82.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JADE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JADE股票是什么时候拆分的？
LJ国际有限公司历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、78.07和29.12%中可见。
- 前一天收盘价
- 78.07
- 开盘价
- 77.73
- 卖价
- 77.65
- 买价
- 77.95
- 最低价
- 77.65
- 最高价
- 77.73
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.54%
- 月变化
- 1.56%
- 6个月变化
- 8.51%
- 年变化
- 29.12%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%