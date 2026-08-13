JADE股票今天的价格是多少？ LJ国际有限公司股票今天的定价为77.65。它在77.65 - 77.73范围内交易，昨天的收盘价为78.07，交易量达到2。JADE的实时价格图表显示了这些更新。

LJ国际有限公司股票是否支付股息？ LJ国际有限公司目前的价值为77.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.12%和USD。实时查看图表以跟踪JADE走势。

如何购买JADE股票？ 您可以以77.65的当前价格购买LJ国际有限公司股票。订单通常设置在77.65或77.95附近，而2和-0.10%显示市场活动。立即关注JADE的实时图表更新。

如何投资JADE股票？ 投资LJ国际有限公司需要考虑年度范围59.76 - 82.75和当前价格77.65。许多人在以77.65或77.95下订单之前，会比较1.56%和。实时查看JADE价格图表，了解每日变化。

LJ国际有限公司股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，LJ国际有限公司的最高价格是82.75。在59.76 - 82.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪LJ国际有限公司的绩效。

LJ国际有限公司股票的最低价格是多少？ LJ国际有限公司（JADE）的最低价格为59.76。将其与当前的77.65和59.76 - 82.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JADE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。