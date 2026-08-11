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JABS: Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF

49.94 USD 0.09 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JABS за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.89, а максимальная — 49.94.

Следите за динамикой Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JABS сегодня?

Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS) сегодня оценивается на уровне 49.94. Инструмент торгуется в пределах 49.89 - 49.94, вчерашнее закрытие составило 49.85, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JABS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF?

Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF в настоящее время оценивается в 49.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.99% и USD. Отслеживайте движения JABS на графике в реальном времени.

Как купить акции JABS?

Вы можете купить акции Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS) по текущей цене 49.94. Ордера обычно размещаются около 49.94 или 50.24, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JABS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JABS?

Инвестирование в Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF предполагает учет годового диапазона 49.58 - 52.18 и текущей цены 49.94. Многие сравнивают 0.34% и -0.79% перед размещением ордеров на 49.94 или 50.24. Изучайте ежедневные изменения цены JABS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF?

Самая высокая цена Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS) за последний год составила 52.18. Акции заметно колебались в пределах 49.58 - 52.18, сравнение с 49.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF?

Самая низкая цена Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS) за год составила 49.58. Сравнение с текущими 49.94 и 49.58 - 52.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JABS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JABS?

В прошлом Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.85 и -0.99% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.89 49.94
Годовой диапазон
49.58 52.18
Предыдущее закрытие
49.85
Open
49.94
Bid
49.94
Ask
50.24
Low
49.89
High
49.94
Объем
4
Дневное изменение
0.18%
Месячное изменение
0.34%
6-месячное изменение
-0.79%
Годовое изменение
-0.99%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%