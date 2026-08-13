JABS: Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF
今日JABS汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点49.84和高点49.92进行交易。
关注Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
JABS股票今天的价格是多少？
Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF股票今天的定价为49.92。它在49.84 - 49.92范围内交易，昨天的收盘价为49.94，交易量达到13。JABS的实时价格图表显示了这些更新。
Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF股票是否支付股息？
Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF目前的价值为49.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.03%和USD。实时查看图表以跟踪JABS走势。
如何购买JABS股票？
您可以以49.92的当前价格购买Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF股票。订单通常设置在49.92或50.22附近，而13和0.10%显示市场活动。立即关注JABS的实时图表更新。
如何投资JABS股票？
投资Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF需要考虑年度范围49.58 - 52.18和当前价格49.92。许多人在以49.92或50.22下订单之前，会比较0.30%和。实时查看JABS价格图表，了解每日变化。
Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF的最高价格是52.18。在49.58 - 52.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF的绩效。
Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF股票的最低价格是多少？
Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF（JABS）的最低价格为49.58。将其与当前的49.92和49.58 - 52.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JABS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JABS股票是什么时候拆分的？
Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.94和-1.03%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.94
- 开盘价
- 49.87
- 卖价
- 49.92
- 买价
- 50.22
- 最低价
- 49.84
- 最高价
- 49.92
- 交易量
- 13
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 0.30%
- 6个月变化
- -0.83%
- 年变化
- -1.03%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%