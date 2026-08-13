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JABS: Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF

49.92 USD 0.02 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JABS汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点49.84和高点49.92进行交易。

关注Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JABS股票今天的价格是多少？

Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF股票今天的定价为49.92。它在49.84 - 49.92范围内交易，昨天的收盘价为49.94，交易量达到13。JABS的实时价格图表显示了这些更新。

Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF股票是否支付股息？

Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF目前的价值为49.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.03%和USD。实时查看图表以跟踪JABS走势。

如何购买JABS股票？

您可以以49.92的当前价格购买Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF股票。订单通常设置在49.92或50.22附近，而13和0.10%显示市场活动。立即关注JABS的实时图表更新。

如何投资JABS股票？

投资Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF需要考虑年度范围49.58 - 52.18和当前价格49.92。许多人在以49.92或50.22下订单之前，会比较0.30%和。实时查看JABS价格图表，了解每日变化。

Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF的最高价格是52.18。在49.58 - 52.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF的绩效。

Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF股票的最低价格是多少？

Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF（JABS）的最低价格为49.58。将其与当前的49.92和49.58 - 52.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JABS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JABS股票是什么时候拆分的？

Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.94和-1.03%中可见。

日范围
49.84 49.92
年范围
49.58 52.18
前一天收盘价
49.94
开盘价
49.87
卖价
49.92
买价
50.22
最低价
49.84
最高价
49.92
交易量
13
日变化
-0.04%
月变化
0.30%
6个月变化
-0.83%
年变化
-1.03%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%