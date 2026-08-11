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IYRI: NEOS Real Estate High Income ET
Курс IYRI за сегодня изменился на -1.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.11, а максимальная — 49.50.
Следите за динамикой NEOS Real Estate High Income ET. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IYRI сегодня?
NEOS Real Estate High Income ET (IYRI) сегодня оценивается на уровне 49.21. Инструмент торгуется в пределах 49.11 - 49.50, вчерашнее закрытие составило 49.80, а торговый объем достиг 175. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IYRI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям NEOS Real Estate High Income ET?
NEOS Real Estate High Income ET в настоящее время оценивается в 49.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.65% и USD. Отслеживайте движения IYRI на графике в реальном времени.
Как купить акции IYRI?
Вы можете купить акции NEOS Real Estate High Income ET (IYRI) по текущей цене 49.21. Ордера обычно размещаются около 49.21 или 49.51, тогда как 175 и -0.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IYRI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IYRI?
Инвестирование в NEOS Real Estate High Income ET предполагает учет годового диапазона 46.29 - 50.83 и текущей цены 49.21. Многие сравнивают -1.11% и -2.03% перед размещением ордеров на 49.21 или 49.51. Изучайте ежедневные изменения цены IYRI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции NEOS Real Estate High Income ET?
Самая высокая цена NEOS Real Estate High Income ET (IYRI) за последний год составила 50.83. Акции заметно колебались в пределах 46.29 - 50.83, сравнение с 49.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NEOS Real Estate High Income ET на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции NEOS Real Estate High Income ET?
Самая низкая цена NEOS Real Estate High Income ET (IYRI) за год составила 46.29. Сравнение с текущими 49.21 и 46.29 - 50.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IYRI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IYRI?
В прошлом NEOS Real Estate High Income ET проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.80 и -1.65% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.80
- Open
- 49.50
- Bid
- 49.21
- Ask
- 49.51
- Low
- 49.11
- High
- 49.50
- Объем
- 175
- Дневное изменение
- -1.18%
- Месячное изменение
- -1.11%
- 6-месячное изменение
- -2.03%
- Годовое изменение
- -1.65%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%