Курс IYRI за сегодня изменился на -1.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.11, а максимальная — 49.50.

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