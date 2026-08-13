IYRI股票今天的价格是多少？ NEOS Real Estate High Income ET股票今天的定价为48.94。它在48.92 - 49.23范围内交易，昨天的收盘价为49.21，交易量达到130。IYRI的实时价格图表显示了这些更新。

NEOS Real Estate High Income ET股票是否支付股息？ NEOS Real Estate High Income ET目前的价值为48.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.19%和USD。实时查看图表以跟踪IYRI走势。

如何购买IYRI股票？ 您可以以48.94的当前价格购买NEOS Real Estate High Income ET股票。订单通常设置在48.94或49.24附近，而130和-0.43%显示市场活动。立即关注IYRI的实时图表更新。

如何投资IYRI股票？ 投资NEOS Real Estate High Income ET需要考虑年度范围46.29 - 50.83和当前价格48.94。许多人在以48.94或49.24下订单之前，会比较-1.65%和。实时查看IYRI价格图表，了解每日变化。

NEOS Real Estate High Income ET股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，NEOS Real Estate High Income ET的最高价格是50.83。在46.29 - 50.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS Real Estate High Income ET的绩效。

NEOS Real Estate High Income ET股票的最低价格是多少？ NEOS Real Estate High Income ET（IYRI）的最低价格为46.29。将其与当前的48.94和46.29 - 50.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IYRI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。