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IYRI: NEOS Real Estate High Income ET

48.94 USD 0.27 (0.55%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IYRI汇率已更改-0.55%。当日，交易品种以低点48.92和高点49.23进行交易。

关注NEOS Real Estate High Income ET动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IYRI股票今天的价格是多少？

NEOS Real Estate High Income ET股票今天的定价为48.94。它在48.92 - 49.23范围内交易，昨天的收盘价为49.21，交易量达到130。IYRI的实时价格图表显示了这些更新。

NEOS Real Estate High Income ET股票是否支付股息？

NEOS Real Estate High Income ET目前的价值为48.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.19%和USD。实时查看图表以跟踪IYRI走势。

如何购买IYRI股票？

您可以以48.94的当前价格购买NEOS Real Estate High Income ET股票。订单通常设置在48.94或49.24附近，而130和-0.43%显示市场活动。立即关注IYRI的实时图表更新。

如何投资IYRI股票？

投资NEOS Real Estate High Income ET需要考虑年度范围46.29 - 50.83和当前价格48.94。许多人在以48.94或49.24下订单之前，会比较-1.65%和。实时查看IYRI价格图表，了解每日变化。

NEOS Real Estate High Income ET股票的最高价格是多少？

在过去一年中，NEOS Real Estate High Income ET的最高价格是50.83。在46.29 - 50.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS Real Estate High Income ET的绩效。

NEOS Real Estate High Income ET股票的最低价格是多少？

NEOS Real Estate High Income ET（IYRI）的最低价格为46.29。将其与当前的48.94和46.29 - 50.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IYRI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IYRI股票是什么时候拆分的？

NEOS Real Estate High Income ET历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.21和-2.19%中可见。

日范围
48.92 49.23
年范围
46.29 50.83
前一天收盘价
49.21
开盘价
49.15
卖价
48.94
买价
49.24
最低价
48.92
最高价
49.23
交易量
130
日变化
-0.55%
月变化
-1.65%
6个月变化
-2.57%
年变化
-2.19%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%