IYRI: NEOS Real Estate High Income ET
今日IYRI汇率已更改-0.55%。当日，交易品种以低点48.92和高点49.23进行交易。
关注NEOS Real Estate High Income ET动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
IYRI股票今天的价格是多少？
NEOS Real Estate High Income ET股票今天的定价为48.94。它在48.92 - 49.23范围内交易，昨天的收盘价为49.21，交易量达到130。IYRI的实时价格图表显示了这些更新。
NEOS Real Estate High Income ET股票是否支付股息？
NEOS Real Estate High Income ET目前的价值为48.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.19%和USD。实时查看图表以跟踪IYRI走势。
如何购买IYRI股票？
您可以以48.94的当前价格购买NEOS Real Estate High Income ET股票。订单通常设置在48.94或49.24附近，而130和-0.43%显示市场活动。立即关注IYRI的实时图表更新。
如何投资IYRI股票？
投资NEOS Real Estate High Income ET需要考虑年度范围46.29 - 50.83和当前价格48.94。许多人在以48.94或49.24下订单之前，会比较-1.65%和。实时查看IYRI价格图表，了解每日变化。
NEOS Real Estate High Income ET股票的最高价格是多少？
在过去一年中，NEOS Real Estate High Income ET的最高价格是50.83。在46.29 - 50.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS Real Estate High Income ET的绩效。
NEOS Real Estate High Income ET股票的最低价格是多少？
NEOS Real Estate High Income ET（IYRI）的最低价格为46.29。将其与当前的48.94和46.29 - 50.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IYRI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IYRI股票是什么时候拆分的？
NEOS Real Estate High Income ET历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.21和-2.19%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.21
- 开盘价
- 49.15
- 卖价
- 48.94
- 买价
- 49.24
- 最低价
- 48.92
- 最高价
- 49.23
- 交易量
- 130
- 日变化
- -0.55%
- 月变化
- -1.65%
- 6个月变化
- -2.57%
- 年变化
- -2.19%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%