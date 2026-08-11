КотировкиРазделы
Валюты / IYLD
Назад в Рынок акций США

IYLD: iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

22.24 USD 0.06 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IYLD за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.21, а максимальная — 22.26.

Следите за динамикой iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IYLD сегодня?

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) сегодня оценивается на уровне 22.24. Инструмент торгуется в пределах 22.21 - 22.26, вчерашнее закрытие составило 22.30, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IYLD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF?

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF в настоящее время оценивается в 22.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.41% и USD. Отслеживайте движения IYLD на графике в реальном времени.

Как купить акции IYLD?

Вы можете купить акции iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) по текущей цене 22.24. Ордера обычно размещаются около 22.24 или 22.54, тогда как 19 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IYLD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IYLD?

Инвестирование в iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF предполагает учет годового диапазона 20.86 - 22.55 и текущей цены 22.24. Многие сравнивают 0.27% и -0.04% перед размещением ордеров на 22.24 или 22.54. Изучайте ежедневные изменения цены IYLD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF?

Самая высокая цена iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) за последний год составила 22.55. Акции заметно колебались в пределах 20.86 - 22.55, сравнение с 22.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF?

Самая низкая цена iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) за год составила 20.86. Сравнение с текущими 22.24 и 20.86 - 22.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IYLD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IYLD?

В прошлом iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.30 и 6.41% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.21 22.26
Годовой диапазон
20.86 22.55
Предыдущее закрытие
22.30
Open
22.22
Bid
22.24
Ask
22.54
Low
22.21
High
22.26
Объем
19
Дневное изменение
-0.27%
Месячное изменение
0.27%
6-месячное изменение
-0.04%
Годовое изменение
6.41%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%