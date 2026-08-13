IYLD: iShares 晨星多资产收益指数 ETF
今日IYLD汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点22.20和高点22.26进行交易。
关注iShares 晨星多资产收益指数 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
IYLD股票今天的价格是多少？
iShares 晨星多资产收益指数 ETF股票今天的定价为22.21。它在22.20 - 22.26范围内交易，昨天的收盘价为22.24，交易量达到31。IYLD的实时价格图表显示了这些更新。
iShares 晨星多资产收益指数 ETF股票是否支付股息？
iShares 晨星多资产收益指数 ETF目前的价值为22.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.27%和USD。实时查看图表以跟踪IYLD走势。
如何购买IYLD股票？
您可以以22.21的当前价格购买iShares 晨星多资产收益指数 ETF股票。订单通常设置在22.21或22.51附近，而31和-0.22%显示市场活动。立即关注IYLD的实时图表更新。
如何投资IYLD股票？
投资iShares 晨星多资产收益指数 ETF需要考虑年度范围20.86 - 22.55和当前价格22.21。许多人在以22.21或22.51下订单之前，会比较0.14%和。实时查看IYLD价格图表，了解每日变化。
iShares 晨星多资产收益指数 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares 晨星多资产收益指数 ETF的最高价格是22.55。在20.86 - 22.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 晨星多资产收益指数 ETF的绩效。
iShares 晨星多资产收益指数 ETF股票的最低价格是多少？
iShares 晨星多资产收益指数 ETF（IYLD）的最低价格为20.86。将其与当前的22.21和20.86 - 22.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IYLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IYLD股票是什么时候拆分的？
iShares 晨星多资产收益指数 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.24和6.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.24
- 开盘价
- 22.26
- 卖价
- 22.21
- 买价
- 22.51
- 最低价
- 22.20
- 最高价
- 22.26
- 交易量
- 31
- 日变化
- -0.13%
- 月变化
- 0.14%
- 6个月变化
- -0.18%
- 年变化
- 6.27%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%