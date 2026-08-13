报价部分
货币 / IYLD
回到股票

IYLD: iShares 晨星多资产收益指数 ETF

22.21 USD 0.03 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IYLD汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点22.20和高点22.26进行交易。

关注iShares 晨星多资产收益指数 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IYLD股票今天的价格是多少？

iShares 晨星多资产收益指数 ETF股票今天的定价为22.21。它在22.20 - 22.26范围内交易，昨天的收盘价为22.24，交易量达到31。IYLD的实时价格图表显示了这些更新。

iShares 晨星多资产收益指数 ETF股票是否支付股息？

iShares 晨星多资产收益指数 ETF目前的价值为22.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.27%和USD。实时查看图表以跟踪IYLD走势。

如何购买IYLD股票？

您可以以22.21的当前价格购买iShares 晨星多资产收益指数 ETF股票。订单通常设置在22.21或22.51附近，而31和-0.22%显示市场活动。立即关注IYLD的实时图表更新。

如何投资IYLD股票？

投资iShares 晨星多资产收益指数 ETF需要考虑年度范围20.86 - 22.55和当前价格22.21。许多人在以22.21或22.51下订单之前，会比较0.14%和。实时查看IYLD价格图表，了解每日变化。

iShares 晨星多资产收益指数 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares 晨星多资产收益指数 ETF的最高价格是22.55。在20.86 - 22.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 晨星多资产收益指数 ETF的绩效。

iShares 晨星多资产收益指数 ETF股票的最低价格是多少？

iShares 晨星多资产收益指数 ETF（IYLD）的最低价格为20.86。将其与当前的22.21和20.86 - 22.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IYLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IYLD股票是什么时候拆分的？

iShares 晨星多资产收益指数 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.24和6.27%中可见。

日范围
22.20 22.26
年范围
20.86 22.55
前一天收盘价
22.24
开盘价
22.26
卖价
22.21
买价
22.51
最低价
22.20
最高价
22.26
交易量
31
日变化
-0.13%
月变化
0.14%
6个月变化
-0.18%
年变化
6.27%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%