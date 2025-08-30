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IVVW: iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF
Курс IVVW за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.08, а максимальная — 45.19.
Следите за динамикой iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IVVW сегодня?
iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) сегодня оценивается на уровне 45.19. Инструмент торгуется в пределах 45.08 - 45.19, вчерашнее закрытие составило 45.10, а торговый объем достиг 74. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IVVW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF?
iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF в настоящее время оценивается в 45.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.00% и USD. Отслеживайте движения IVVW на графике в реальном времени.
Как купить акции IVVW?
Вы можете купить акции iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) по текущей цене 45.19. Ордера обычно размещаются около 45.19 или 45.49, тогда как 74 и 0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IVVW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IVVW?
Инвестирование в iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF предполагает учет годового диапазона 42.50 - 45.77 и текущей цены 45.19. Многие сравнивают 0.69% и -0.07% перед размещением ордеров на 45.19 или 45.49. Изучайте ежедневные изменения цены IVVW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF?
Самая высокая цена iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) за последний год составила 45.77. Акции заметно колебались в пределах 42.50 - 45.77, сравнение с 45.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF?
Самая низкая цена iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) за год составила 42.50. Сравнение с текущими 45.19 и 42.50 - 45.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IVVW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IVVW?
В прошлом iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.10 и 0.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 45.10
- Open
- 45.08
- Bid
- 45.19
- Ask
- 45.49
- Low
- 45.08
- High
- 45.19
- Объем
- 74
- Дневное изменение
- 0.20%
- Месячное изменение
- 0.69%
- 6-месячное изменение
- -0.07%
- Годовое изменение
- 0.00%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%