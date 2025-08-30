КотировкиРазделы
Валюты / IVVW
Назад в Рынок акций США

IVVW: iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF

45.19 USD 0.09 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IVVW за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.08, а максимальная — 45.19.

Следите за динамикой iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости IVVW

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IVVW сегодня?

iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) сегодня оценивается на уровне 45.19. Инструмент торгуется в пределах 45.08 - 45.19, вчерашнее закрытие составило 45.10, а торговый объем достиг 74. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IVVW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF?

iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF в настоящее время оценивается в 45.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.00% и USD. Отслеживайте движения IVVW на графике в реальном времени.

Как купить акции IVVW?

Вы можете купить акции iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) по текущей цене 45.19. Ордера обычно размещаются около 45.19 или 45.49, тогда как 74 и 0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IVVW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IVVW?

Инвестирование в iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF предполагает учет годового диапазона 42.50 - 45.77 и текущей цены 45.19. Многие сравнивают 0.69% и -0.07% перед размещением ордеров на 45.19 или 45.49. Изучайте ежедневные изменения цены IVVW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF?

Самая высокая цена iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) за последний год составила 45.77. Акции заметно колебались в пределах 42.50 - 45.77, сравнение с 45.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF?

Самая низкая цена iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) за год составила 42.50. Сравнение с текущими 45.19 и 42.50 - 45.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IVVW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IVVW?

В прошлом iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.10 и 0.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
45.08 45.19
Годовой диапазон
42.50 45.77
Предыдущее закрытие
45.10
Open
45.08
Bid
45.19
Ask
45.49
Low
45.08
High
45.19
Объем
74
Дневное изменение
0.20%
Месячное изменение
0.69%
6-месячное изменение
-0.07%
Годовое изменение
0.00%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%