报价部分
货币 / IVVW
回到股票

IVVW: iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF

45.13 USD 0.06 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IVVW汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点45.10和高点45.19进行交易。

关注iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IVVW新闻

常见问题解答

IVVW股票今天的价格是多少？

iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF股票今天的定价为45.13。它在45.10 - 45.19范围内交易，昨天的收盘价为45.19，交易量达到29。IVVW的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF股票是否支付股息？

iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF目前的价值为45.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.13%和USD。实时查看图表以跟踪IVVW走势。

如何购买IVVW股票？

您可以以45.13的当前价格购买iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF股票。订单通常设置在45.13或45.43附近，而29和-0.13%显示市场活动。立即关注IVVW的实时图表更新。

如何投资IVVW股票？

投资iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF需要考虑年度范围42.50 - 45.77和当前价格45.13。许多人在以45.13或45.43下订单之前，会比较0.56%和。实时查看IVVW价格图表，了解每日变化。

iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF的最高价格是45.77。在42.50 - 45.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF的绩效。

iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF股票的最低价格是多少？

iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF（IVVW）的最低价格为42.50。将其与当前的45.13和42.50 - 45.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IVVW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IVVW股票是什么时候拆分的？

iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.19和-0.13%中可见。

日范围
45.10 45.19
年范围
42.50 45.77
前一天收盘价
45.19
开盘价
45.19
卖价
45.13
买价
45.43
最低价
45.10
最高价
45.19
交易量
29
日变化
-0.13%
月变化
0.56%
6个月变化
-0.20%
年变化
-0.13%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%