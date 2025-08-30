IVVW: iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF
今日IVVW汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点45.10和高点45.19进行交易。
关注iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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IVVW新闻
常见问题解答
IVVW股票今天的价格是多少？
iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF股票今天的定价为45.13。它在45.10 - 45.19范围内交易，昨天的收盘价为45.19，交易量达到29。IVVW的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF股票是否支付股息？
iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF目前的价值为45.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.13%和USD。实时查看图表以跟踪IVVW走势。
如何购买IVVW股票？
您可以以45.13的当前价格购买iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF股票。订单通常设置在45.13或45.43附近，而29和-0.13%显示市场活动。立即关注IVVW的实时图表更新。
如何投资IVVW股票？
投资iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF需要考虑年度范围42.50 - 45.77和当前价格45.13。许多人在以45.13或45.43下订单之前，会比较0.56%和。实时查看IVVW价格图表，了解每日变化。
iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF的最高价格是45.77。在42.50 - 45.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF的绩效。
iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF股票的最低价格是多少？
iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF（IVVW）的最低价格为42.50。将其与当前的45.13和42.50 - 45.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IVVW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IVVW股票是什么时候拆分的？
iShares Trust iShares S&P 500 BuyWrite ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.19和-0.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 45.19
- 开盘价
- 45.19
- 卖价
- 45.13
- 买价
- 45.43
- 最低价
- 45.10
- 最高价
- 45.19
- 交易量
- 29
- 日变化
- -0.13%
- 月变化
- 0.56%
- 6个月变化
- -0.20%
- 年变化
- -0.13%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%