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IVSI: Applied Finance IVS International Large ETF
Курс IVSI за сегодня изменился на 0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.71, а максимальная — 29.71.
Следите за динамикой Applied Finance IVS International Large ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IVSI сегодня?
Applied Finance IVS International Large ETF (IVSI) сегодня оценивается на уровне 29.71. Инструмент торгуется в пределах 29.71 - 29.71, вчерашнее закрытие составило 29.47, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IVSI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Applied Finance IVS International Large ETF?
Applied Finance IVS International Large ETF в настоящее время оценивается в 29.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.28% и USD. Отслеживайте движения IVSI на графике в реальном времени.
Как купить акции IVSI?
Вы можете купить акции Applied Finance IVS International Large ETF (IVSI) по текущей цене 29.71. Ордера обычно размещаются около 29.71 или 30.01, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IVSI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IVSI?
Инвестирование в Applied Finance IVS International Large ETF предполагает учет годового диапазона 25.26 - 30.35 и текущей цены 29.71. Многие сравнивают 0.85% и 5.65% перед размещением ордеров на 29.71 или 30.01. Изучайте ежедневные изменения цены IVSI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Applied Finance IVS International Large ETF?
Самая высокая цена Applied Finance IVS International Large ETF (IVSI) за последний год составила 30.35. Акции заметно колебались в пределах 25.26 - 30.35, сравнение с 29.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Applied Finance IVS International Large ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Applied Finance IVS International Large ETF?
Самая низкая цена Applied Finance IVS International Large ETF (IVSI) за год составила 25.26. Сравнение с текущими 29.71 и 25.26 - 30.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IVSI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IVSI?
В прошлом Applied Finance IVS International Large ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.47 и 16.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.47
- Open
- 29.71
- Bid
- 29.71
- Ask
- 30.01
- Low
- 29.71
- High
- 29.71
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.81%
- Месячное изменение
- 0.85%
- 6-месячное изменение
- 5.65%
- Годовое изменение
- 16.28%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%