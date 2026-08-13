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IVSI: Applied Finance IVS International Large ETF

30.09 USD 0.38 (1.28%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IVSI汇率已更改1.28%。当日，交易品种以低点30.09和高点30.09进行交易。

关注Applied Finance IVS International Large ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IVSI股票今天的价格是多少？

Applied Finance IVS International Large ETF股票今天的定价为30.09。它在30.09 - 30.09范围内交易，昨天的收盘价为29.71，交易量达到6。IVSI的实时价格图表显示了这些更新。

Applied Finance IVS International Large ETF股票是否支付股息？

Applied Finance IVS International Large ETF目前的价值为30.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.77%和USD。实时查看图表以跟踪IVSI走势。

如何购买IVSI股票？

您可以以30.09的当前价格购买Applied Finance IVS International Large ETF股票。订单通常设置在30.09或30.39附近，而6和0.00%显示市场活动。立即关注IVSI的实时图表更新。

如何投资IVSI股票？

投资Applied Finance IVS International Large ETF需要考虑年度范围25.26 - 30.35和当前价格30.09。许多人在以30.09或30.39下订单之前，会比较2.14%和。实时查看IVSI价格图表，了解每日变化。

Applied Finance IVS International Large ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Applied Finance IVS International Large ETF的最高价格是30.35。在25.26 - 30.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Applied Finance IVS International Large ETF的绩效。

Applied Finance IVS International Large ETF股票的最低价格是多少？

Applied Finance IVS International Large ETF（IVSI）的最低价格为25.26。将其与当前的30.09和25.26 - 30.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IVSI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IVSI股票是什么时候拆分的？

Applied Finance IVS International Large ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.71和17.77%中可见。

日范围
30.09 30.09
年范围
25.26 30.35
前一天收盘价
29.71
开盘价
30.09
卖价
30.09
买价
30.39
最低价
30.09
最高价
30.09
交易量
6
日变化
1.28%
月变化
2.14%
6个月变化
7.01%
年变化
17.77%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%