IVSI: Applied Finance IVS International Large ETF
今日IVSI汇率已更改1.28%。当日，交易品种以低点30.09和高点30.09进行交易。
关注Applied Finance IVS International Large ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
IVSI股票今天的价格是多少？
Applied Finance IVS International Large ETF股票今天的定价为30.09。它在30.09 - 30.09范围内交易，昨天的收盘价为29.71，交易量达到6。IVSI的实时价格图表显示了这些更新。
Applied Finance IVS International Large ETF股票是否支付股息？
Applied Finance IVS International Large ETF目前的价值为30.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.77%和USD。实时查看图表以跟踪IVSI走势。
如何购买IVSI股票？
您可以以30.09的当前价格购买Applied Finance IVS International Large ETF股票。订单通常设置在30.09或30.39附近，而6和0.00%显示市场活动。立即关注IVSI的实时图表更新。
如何投资IVSI股票？
投资Applied Finance IVS International Large ETF需要考虑年度范围25.26 - 30.35和当前价格30.09。许多人在以30.09或30.39下订单之前，会比较2.14%和。实时查看IVSI价格图表，了解每日变化。
Applied Finance IVS International Large ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Applied Finance IVS International Large ETF的最高价格是30.35。在25.26 - 30.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Applied Finance IVS International Large ETF的绩效。
Applied Finance IVS International Large ETF股票的最低价格是多少？
Applied Finance IVS International Large ETF（IVSI）的最低价格为25.26。将其与当前的30.09和25.26 - 30.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IVSI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IVSI股票是什么时候拆分的？
Applied Finance IVS International Large ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.71和17.77%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.71
- 开盘价
- 30.09
- 卖价
- 30.09
- 买价
- 30.39
- 最低价
- 30.09
- 最高价
- 30.09
- 交易量
- 6
- 日变化
- 1.28%
- 月变化
- 2.14%
- 6个月变化
- 7.01%
- 年变化
- 17.77%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%