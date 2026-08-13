IVSI股票今天的价格是多少？ Applied Finance IVS International Large ETF股票今天的定价为30.09。它在30.09 - 30.09范围内交易，昨天的收盘价为29.71，交易量达到6。IVSI的实时价格图表显示了这些更新。

Applied Finance IVS International Large ETF股票是否支付股息？ Applied Finance IVS International Large ETF目前的价值为30.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.77%和USD。实时查看图表以跟踪IVSI走势。

如何购买IVSI股票？ 您可以以30.09的当前价格购买Applied Finance IVS International Large ETF股票。订单通常设置在30.09或30.39附近，而6和0.00%显示市场活动。立即关注IVSI的实时图表更新。

如何投资IVSI股票？ 投资Applied Finance IVS International Large ETF需要考虑年度范围25.26 - 30.35和当前价格30.09。许多人在以30.09或30.39下订单之前，会比较2.14%和。实时查看IVSI价格图表，了解每日变化。

Applied Finance IVS International Large ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Applied Finance IVS International Large ETF的最高价格是30.35。在25.26 - 30.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Applied Finance IVS International Large ETF的绩效。

Applied Finance IVS International Large ETF股票的最低价格是多少？ Applied Finance IVS International Large ETF（IVSI）的最低价格为25.26。将其与当前的30.09和25.26 - 30.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IVSI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。