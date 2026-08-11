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IVRS: iShares Trust iShares Future Metaverse Tech and Communications

32.67 USD 0.85 (2.67%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IVRS за сегодня изменился на 2.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.67, а максимальная — 32.67.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IVRS сегодня?

iShares Trust iShares Future Metaverse Tech and Communications (IVRS) сегодня оценивается на уровне 32.67. Инструмент торгуется в пределах 32.67 - 32.67, вчерашнее закрытие составило 31.82, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IVRS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Trust iShares Future Metaverse Tech and Communications?

iShares Trust iShares Future Metaverse Tech and Communications в настоящее время оценивается в 32.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -20.04% и USD. Отслеживайте движения IVRS на графике в реальном времени.

Как купить акции IVRS?

Вы можете купить акции iShares Trust iShares Future Metaverse Tech and Communications (IVRS) по текущей цене 32.67. Ордера обычно размещаются около 32.67 или 32.97, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IVRS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IVRS?

Инвестирование в iShares Trust iShares Future Metaverse Tech and Communications предполагает учет годового диапазона 28.97 - 42.89 и текущей цены 32.67. Многие сравнивают 1.05% и 5.39% перед размещением ордеров на 32.67 или 32.97. Изучайте ежедневные изменения цены IVRS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Trust iShares Future Metaverse Tech and Communications?

Самая высокая цена iShares Trust iShares Future Metaverse Tech and Communications (IVRS) за последний год составила 42.89. Акции заметно колебались в пределах 28.97 - 42.89, сравнение с 31.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Trust iShares Future Metaverse Tech and Communications на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Trust iShares Future Metaverse Tech and Communications?

Самая низкая цена iShares Trust iShares Future Metaverse Tech and Communications (IVRS) за год составила 28.97. Сравнение с текущими 32.67 и 28.97 - 42.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IVRS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IVRS?

В прошлом iShares Trust iShares Future Metaverse Tech and Communications проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.82 и -20.04% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.67 32.67
Годовой диапазон
28.97 42.89
Предыдущее закрытие
31.82
Open
32.67
Bid
32.67
Ask
32.97
Low
32.67
High
32.67
Объем
1
Дневное изменение
2.67%
Месячное изменение
1.05%
6-месячное изменение
5.39%
Годовое изменение
-20.04%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%