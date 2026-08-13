IVRS: iShares Trust iShares Future Metaverse Tech and Communications
今日IVRS汇率已更改2.67%。当日，交易品种以低点32.67和高点32.67进行交易。
关注iShares Trust iShares Future Metaverse Tech and Communications动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
IVRS股票今天的价格是多少？
iShares Trust iShares Future Metaverse Tech and Communications股票今天的定价为32.67。它在32.67 - 32.67范围内交易，昨天的收盘价为31.82，交易量达到1。IVRS的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Trust iShares Future Metaverse Tech and Communications股票是否支付股息？
iShares Trust iShares Future Metaverse Tech and Communications目前的价值为32.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-20.04%和USD。实时查看图表以跟踪IVRS走势。
如何购买IVRS股票？
您可以以32.67的当前价格购买iShares Trust iShares Future Metaverse Tech and Communications股票。订单通常设置在32.67或32.97附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注IVRS的实时图表更新。
如何投资IVRS股票？
投资iShares Trust iShares Future Metaverse Tech and Communications需要考虑年度范围28.97 - 42.89和当前价格32.67。许多人在以32.67或32.97下订单之前，会比较1.05%和。实时查看IVRS价格图表，了解每日变化。
iShares Trust iShares Future Metaverse Tech and Communications股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Trust iShares Future Metaverse Tech and Communications的最高价格是42.89。在28.97 - 42.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares Future Metaverse Tech and Communications的绩效。
iShares Trust iShares Future Metaverse Tech and Communications股票的最低价格是多少？
iShares Trust iShares Future Metaverse Tech and Communications（IVRS）的最低价格为28.97。将其与当前的32.67和28.97 - 42.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IVRS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IVRS股票是什么时候拆分的？
iShares Trust iShares Future Metaverse Tech and Communications历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.82和-20.04%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.82
- 开盘价
- 32.67
- 卖价
- 32.67
- 买价
- 32.97
- 最低价
- 32.67
- 最高价
- 32.67
- 交易量
- 1
- 日变化
- 2.67%
- 月变化
- 1.05%
- 6个月变化
- 5.39%
- 年变化
- -20.04%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%