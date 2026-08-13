报价部分
货币 / IVRS
回到股票

IVRS: iShares Trust iShares Future Metaverse Tech and Communications

32.67 USD 0.85 (2.67%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IVRS汇率已更改2.67%。当日，交易品种以低点32.67和高点32.67进行交易。

关注iShares Trust iShares Future Metaverse Tech and Communications动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IVRS股票今天的价格是多少？

iShares Trust iShares Future Metaverse Tech and Communications股票今天的定价为32.67。它在32.67 - 32.67范围内交易，昨天的收盘价为31.82，交易量达到1。IVRS的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Trust iShares Future Metaverse Tech and Communications股票是否支付股息？

iShares Trust iShares Future Metaverse Tech and Communications目前的价值为32.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-20.04%和USD。实时查看图表以跟踪IVRS走势。

如何购买IVRS股票？

您可以以32.67的当前价格购买iShares Trust iShares Future Metaverse Tech and Communications股票。订单通常设置在32.67或32.97附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注IVRS的实时图表更新。

如何投资IVRS股票？

投资iShares Trust iShares Future Metaverse Tech and Communications需要考虑年度范围28.97 - 42.89和当前价格32.67。许多人在以32.67或32.97下订单之前，会比较1.05%和。实时查看IVRS价格图表，了解每日变化。

iShares Trust iShares Future Metaverse Tech and Communications股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Trust iShares Future Metaverse Tech and Communications的最高价格是42.89。在28.97 - 42.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares Future Metaverse Tech and Communications的绩效。

iShares Trust iShares Future Metaverse Tech and Communications股票的最低价格是多少？

iShares Trust iShares Future Metaverse Tech and Communications（IVRS）的最低价格为28.97。将其与当前的32.67和28.97 - 42.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IVRS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IVRS股票是什么时候拆分的？

iShares Trust iShares Future Metaverse Tech and Communications历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.82和-20.04%中可见。

日范围
32.67 32.67
年范围
28.97 42.89
前一天收盘价
31.82
开盘价
32.67
卖价
32.67
买价
32.97
最低价
32.67
最高价
32.67
交易量
1
日变化
2.67%
月变化
1.05%
6个月变化
5.39%
年变化
-20.04%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%