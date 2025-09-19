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ISPY: ProShares Trust ProShares S&P 500 High Income ETF
Курс ISPY за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.79, а максимальная — 48.97.
Следите за динамикой ProShares Trust ProShares S&P 500 High Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ISPY сегодня?
ProShares Trust ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) сегодня оценивается на уровне 48.82. Инструмент торгуется в пределах 48.79 - 48.97, вчерашнее закрытие составило 48.87, а торговый объем достиг 95. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ISPY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Trust ProShares S&P 500 High Income ETF?
ProShares Trust ProShares S&P 500 High Income ETF в настоящее время оценивается в 48.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.64% и USD. Отслеживайте движения ISPY на графике в реальном времени.
Как купить акции ISPY?
Вы можете купить акции ProShares Trust ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) по текущей цене 48.82. Ордера обычно размещаются около 48.82 или 49.12, тогда как 95 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ISPY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ISPY?
Инвестирование в ProShares Trust ProShares S&P 500 High Income ETF предполагает учет годового диапазона 42.10 - 49.08 и текущей цены 48.82. Многие сравнивают 1.79% и 8.37% перед размещением ордеров на 48.82 или 49.12. Изучайте ежедневные изменения цены ISPY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Trust ProShares S&P 500 High Income ETF?
Самая высокая цена ProShares Trust ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) за последний год составила 49.08. Акции заметно колебались в пределах 42.10 - 49.08, сравнение с 48.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Trust ProShares S&P 500 High Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Trust ProShares S&P 500 High Income ETF?
Самая низкая цена ProShares Trust ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) за год составила 42.10. Сравнение с текущими 48.82 и 42.10 - 49.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ISPY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ISPY?
В прошлом ProShares Trust ProShares S&P 500 High Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.87 и 13.64% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 48.87
- Open
- 48.85
- Bid
- 48.82
- Ask
- 49.12
- Low
- 48.79
- High
- 48.97
- Объем
- 95
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 1.79%
- 6-месячное изменение
- 8.37%
- Годовое изменение
- 13.64%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%