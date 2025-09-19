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ISPY: ProShares Trust ProShares S&P 500 High Income ETF

48.82 USD 0.05 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ISPY за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.79, а максимальная — 48.97.

Следите за динамикой ProShares Trust ProShares S&P 500 High Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ISPY сегодня?

ProShares Trust ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) сегодня оценивается на уровне 48.82. Инструмент торгуется в пределах 48.79 - 48.97, вчерашнее закрытие составило 48.87, а торговый объем достиг 95. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ISPY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Trust ProShares S&P 500 High Income ETF?

ProShares Trust ProShares S&P 500 High Income ETF в настоящее время оценивается в 48.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.64% и USD. Отслеживайте движения ISPY на графике в реальном времени.

Как купить акции ISPY?

Вы можете купить акции ProShares Trust ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) по текущей цене 48.82. Ордера обычно размещаются около 48.82 или 49.12, тогда как 95 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ISPY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ISPY?

Инвестирование в ProShares Trust ProShares S&P 500 High Income ETF предполагает учет годового диапазона 42.10 - 49.08 и текущей цены 48.82. Многие сравнивают 1.79% и 8.37% перед размещением ордеров на 48.82 или 49.12. Изучайте ежедневные изменения цены ISPY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Trust ProShares S&P 500 High Income ETF?

Самая высокая цена ProShares Trust ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) за последний год составила 49.08. Акции заметно колебались в пределах 42.10 - 49.08, сравнение с 48.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Trust ProShares S&P 500 High Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Trust ProShares S&P 500 High Income ETF?

Самая низкая цена ProShares Trust ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) за год составила 42.10. Сравнение с текущими 48.82 и 42.10 - 49.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ISPY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ISPY?

В прошлом ProShares Trust ProShares S&P 500 High Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.87 и 13.64% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
48.79 48.97
Годовой диапазон
42.10 49.08
Предыдущее закрытие
48.87
Open
48.85
Bid
48.82
Ask
49.12
Low
48.79
High
48.97
Объем
95
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
1.79%
6-месячное изменение
8.37%
Годовое изменение
13.64%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%