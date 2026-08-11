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ISOU: Isoenergy Ltd.

10.77 USD 0.26 (2.47%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ISOU за сегодня изменился на 2.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.36, а максимальная — 10.78.

Следите за динамикой Isoenergy Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ISOU сегодня?

Isoenergy Ltd. (ISOU) сегодня оценивается на уровне 10.77. Инструмент торгуется в пределах 10.36 - 10.78, вчерашнее закрытие составило 10.51, а торговый объем достиг 126. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ISOU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Isoenergy Ltd.?

Isoenergy Ltd. в настоящее время оценивается в 10.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.18% и USD. Отслеживайте движения ISOU на графике в реальном времени.

Как купить акции ISOU?

Вы можете купить акции Isoenergy Ltd. (ISOU) по текущей цене 10.77. Ордера обычно размещаются около 10.77 или 11.07, тогда как 126 и 1.51% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ISOU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ISOU?

Инвестирование в Isoenergy Ltd. предполагает учет годового диапазона 8.86 - 13.48 и текущей цены 10.77. Многие сравнивают 10.35% и -6.75% перед размещением ордеров на 10.77 или 11.07. Изучайте ежедневные изменения цены ISOU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Isoenergy Ltd.?

Самая высокая цена Isoenergy Ltd. (ISOU) за последний год составила 13.48. Акции заметно колебались в пределах 8.86 - 13.48, сравнение с 10.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Isoenergy Ltd. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Isoenergy Ltd.?

Самая низкая цена Isoenergy Ltd. (ISOU) за год составила 8.86. Сравнение с текущими 10.77 и 8.86 - 13.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ISOU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ISOU?

В прошлом Isoenergy Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.51 и 2.18% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.36 10.78
Годовой диапазон
8.86 13.48
Предыдущее закрытие
10.51
Open
10.61
Bid
10.77
Ask
11.07
Low
10.36
High
10.78
Объем
126
Дневное изменение
2.47%
Месячное изменение
10.35%
6-месячное изменение
-6.75%
Годовое изменение
2.18%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%