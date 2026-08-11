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ISOU: Isoenergy Ltd.
Курс ISOU за сегодня изменился на 2.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.36, а максимальная — 10.78.
Следите за динамикой Isoenergy Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ISOU сегодня?
Isoenergy Ltd. (ISOU) сегодня оценивается на уровне 10.77. Инструмент торгуется в пределах 10.36 - 10.78, вчерашнее закрытие составило 10.51, а торговый объем достиг 126. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ISOU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Isoenergy Ltd.?
Isoenergy Ltd. в настоящее время оценивается в 10.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.18% и USD. Отслеживайте движения ISOU на графике в реальном времени.
Как купить акции ISOU?
Вы можете купить акции Isoenergy Ltd. (ISOU) по текущей цене 10.77. Ордера обычно размещаются около 10.77 или 11.07, тогда как 126 и 1.51% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ISOU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ISOU?
Инвестирование в Isoenergy Ltd. предполагает учет годового диапазона 8.86 - 13.48 и текущей цены 10.77. Многие сравнивают 10.35% и -6.75% перед размещением ордеров на 10.77 или 11.07. Изучайте ежедневные изменения цены ISOU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Isoenergy Ltd.?
Самая высокая цена Isoenergy Ltd. (ISOU) за последний год составила 13.48. Акции заметно колебались в пределах 8.86 - 13.48, сравнение с 10.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Isoenergy Ltd. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Isoenergy Ltd.?
Самая низкая цена Isoenergy Ltd. (ISOU) за год составила 8.86. Сравнение с текущими 10.77 и 8.86 - 13.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ISOU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ISOU?
В прошлом Isoenergy Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.51 и 2.18% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.51
- Open
- 10.61
- Bid
- 10.77
- Ask
- 11.07
- Low
- 10.36
- High
- 10.78
- Объем
- 126
- Дневное изменение
- 2.47%
- Месячное изменение
- 10.35%
- 6-месячное изменение
- -6.75%
- Годовое изменение
- 2.18%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%