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ISOU: Isoenergy Ltd.

10.95 USD 0.18 (1.67%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ISOU汇率已更改1.67%。当日，交易品种以低点10.74和高点11.10进行交易。

关注Isoenergy Ltd.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
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常见问题解答

ISOU股票今天的价格是多少？

Isoenergy Ltd.股票今天的定价为10.95。它在10.74 - 11.10范围内交易，昨天的收盘价为10.77，交易量达到97。ISOU的实时价格图表显示了这些更新。

Isoenergy Ltd.股票是否支付股息？

Isoenergy Ltd.目前的价值为10.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.89%和USD。实时查看图表以跟踪ISOU走势。

如何购买ISOU股票？

您可以以10.95的当前价格购买Isoenergy Ltd.股票。订单通常设置在10.95或11.25附近，而97和1.96%显示市场活动。立即关注ISOU的实时图表更新。

如何投资ISOU股票？

投资Isoenergy Ltd.需要考虑年度范围8.86 - 13.48和当前价格10.95。许多人在以10.95或11.25下订单之前，会比较12.19%和。实时查看ISOU价格图表，了解每日变化。

Isoenergy Ltd.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Isoenergy Ltd.的最高价格是13.48。在8.86 - 13.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Isoenergy Ltd.的绩效。

Isoenergy Ltd.股票的最低价格是多少？

Isoenergy Ltd.（ISOU）的最低价格为8.86。将其与当前的10.95和8.86 - 13.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ISOU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ISOU股票是什么时候拆分的？

Isoenergy Ltd.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.77和3.89%中可见。

日范围
10.74 11.10
年范围
8.86 13.48
前一天收盘价
10.77
开盘价
10.74
卖价
10.95
买价
11.25
最低价
10.74
最高价
11.10
交易量
97
日变化
1.67%
月变化
12.19%
6个月变化
-5.19%
年变化
3.89%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%