ISOU: Isoenergy Ltd.
今日ISOU汇率已更改1.67%。当日，交易品种以低点10.74和高点11.10进行交易。
关注Isoenergy Ltd.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
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- MN
常见问题解答
ISOU股票今天的价格是多少？
Isoenergy Ltd.股票今天的定价为10.95。它在10.74 - 11.10范围内交易，昨天的收盘价为10.77，交易量达到97。ISOU的实时价格图表显示了这些更新。
Isoenergy Ltd.股票是否支付股息？
Isoenergy Ltd.目前的价值为10.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.89%和USD。实时查看图表以跟踪ISOU走势。
如何购买ISOU股票？
您可以以10.95的当前价格购买Isoenergy Ltd.股票。订单通常设置在10.95或11.25附近，而97和1.96%显示市场活动。立即关注ISOU的实时图表更新。
如何投资ISOU股票？
投资Isoenergy Ltd.需要考虑年度范围8.86 - 13.48和当前价格10.95。许多人在以10.95或11.25下订单之前，会比较12.19%和。实时查看ISOU价格图表，了解每日变化。
Isoenergy Ltd.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Isoenergy Ltd.的最高价格是13.48。在8.86 - 13.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Isoenergy Ltd.的绩效。
Isoenergy Ltd.股票的最低价格是多少？
Isoenergy Ltd.（ISOU）的最低价格为8.86。将其与当前的10.95和8.86 - 13.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ISOU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ISOU股票是什么时候拆分的？
Isoenergy Ltd.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.77和3.89%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.77
- 开盘价
- 10.74
- 卖价
- 10.95
- 买价
- 11.25
- 最低价
- 10.74
- 最高价
- 11.10
- 交易量
- 97
- 日变化
- 1.67%
- 月变化
- 12.19%
- 6个月变化
- -5.19%
- 年变化
- 3.89%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%