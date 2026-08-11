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ISBG: IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF

12.38 USD 0.08 (0.64%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ISBG за сегодня изменился на -0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.15, а максимальная — 12.43.

Следите за динамикой IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ISBG сегодня?

IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF (ISBG) сегодня оценивается на уровне 12.38. Инструмент торгуется в пределах 12.15 - 12.43, вчерашнее закрытие составило 12.46, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ISBG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF?

IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF в настоящее время оценивается в 12.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -51.66% и USD. Отслеживайте движения ISBG на графике в реальном времени.

Как купить акции ISBG?

Вы можете купить акции IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF (ISBG) по текущей цене 12.38. Ордера обычно размещаются около 12.38 или 12.68, тогда как 15 и 0.57% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ISBG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ISBG?

Инвестирование в IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF предполагает учет годового диапазона 10.27 - 28.35 и текущей цены 12.38. Многие сравнивают 14.00% и -42.44% перед размещением ордеров на 12.38 или 12.68. Изучайте ежедневные изменения цены ISBG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF?

Самая высокая цена IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF (ISBG) за последний год составила 28.35. Акции заметно колебались в пределах 10.27 - 28.35, сравнение с 12.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF?

Самая низкая цена IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF (ISBG) за год составила 10.27. Сравнение с текущими 12.38 и 10.27 - 28.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ISBG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ISBG?

В прошлом IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.46 и -51.66% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.15 12.43
Годовой диапазон
10.27 28.35
Предыдущее закрытие
12.46
Open
12.31
Bid
12.38
Ask
12.68
Low
12.15
High
12.43
Объем
15
Дневное изменение
-0.64%
Месячное изменение
14.00%
6-месячное изменение
-42.44%
Годовое изменение
-51.66%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%