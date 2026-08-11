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ISBG: IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF
Курс ISBG за сегодня изменился на -0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.15, а максимальная — 12.43.
Следите за динамикой IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ISBG сегодня?
IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF (ISBG) сегодня оценивается на уровне 12.38. Инструмент торгуется в пределах 12.15 - 12.43, вчерашнее закрытие составило 12.46, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ISBG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF?
IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF в настоящее время оценивается в 12.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -51.66% и USD. Отслеживайте движения ISBG на графике в реальном времени.
Как купить акции ISBG?
Вы можете купить акции IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF (ISBG) по текущей цене 12.38. Ордера обычно размещаются около 12.38 или 12.68, тогда как 15 и 0.57% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ISBG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ISBG?
Инвестирование в IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF предполагает учет годового диапазона 10.27 - 28.35 и текущей цены 12.38. Многие сравнивают 14.00% и -42.44% перед размещением ордеров на 12.38 или 12.68. Изучайте ежедневные изменения цены ISBG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF?
Самая высокая цена IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF (ISBG) за последний год составила 28.35. Акции заметно колебались в пределах 10.27 - 28.35, сравнение с 12.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF?
Самая низкая цена IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF (ISBG) за год составила 10.27. Сравнение с текущими 12.38 и 10.27 - 28.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ISBG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ISBG?
В прошлом IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.46 и -51.66% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.46
- Open
- 12.31
- Bid
- 12.38
- Ask
- 12.68
- Low
- 12.15
- High
- 12.43
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- -0.64%
- Месячное изменение
- 14.00%
- 6-месячное изменение
- -42.44%
- Годовое изменение
- -51.66%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%