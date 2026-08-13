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ISBG: IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF

12.19 USD 0.19 (1.53%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ISBG汇率已更改-1.53%。当日，交易品种以低点12.10和高点12.53进行交易。

关注IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ISBG股票今天的价格是多少？

IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF股票今天的定价为12.19。它在12.10 - 12.53范围内交易，昨天的收盘价为12.38，交易量达到33。ISBG的实时价格图表显示了这些更新。

IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF股票是否支付股息？

IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF目前的价值为12.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-52.40%和USD。实时查看图表以跟踪ISBG走势。

如何购买ISBG股票？

您可以以12.19的当前价格购买IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF股票。订单通常设置在12.19或12.49附近，而33和-2.01%显示市场活动。立即关注ISBG的实时图表更新。

如何投资ISBG股票？

投资IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF需要考虑年度范围10.27 - 28.35和当前价格12.19。许多人在以12.19或12.49下订单之前，会比较12.25%和。实时查看ISBG价格图表，了解每日变化。

IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF的最高价格是28.35。在10.27 - 28.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF的绩效。

IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF股票的最低价格是多少？

IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF（ISBG）的最低价格为10.27。将其与当前的12.19和10.27 - 28.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ISBG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ISBG股票是什么时候拆分的？

IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.38和-52.40%中可见。

日范围
12.10 12.53
年范围
10.27 28.35
前一天收盘价
12.38
开盘价
12.44
卖价
12.19
买价
12.49
最低价
12.10
最高价
12.53
交易量
33
日变化
-1.53%
月变化
12.25%
6个月变化
-43.32%
年变化
-52.40%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%