Валюты / IRD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IRD
1.41 USD 0.04 (2.92%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IRD за сегодня изменился на 2.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.35, а максимальная — 1.42.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
1.35 1.42
Годовой диапазон
0.65 1.75
- Предыдущее закрытие
- 1.37
- Open
- 1.37
- Bid
- 1.41
- Ask
- 1.71
- Low
- 1.35
- High
- 1.42
- Объем
- 191
- Дневное изменение
- 2.92%
- Месячное изменение
- 9.30%
- 6-месячное изменение
- 41.00%
- Годовое изменение
- 18.49%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.