QuotazioniSezioni
Valute / IRD
Tornare a Azioni

IRD

1.52 USD 0.03 (2.01%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IRD ha avuto una variazione del 2.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.42 e ad un massimo di 1.59.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
1.42 1.59
Intervallo Annuale
0.65 1.75
Chiusura Precedente
1.49
Apertura
1.50
Bid
1.52
Ask
1.82
Minimo
1.42
Massimo
1.59
Volume
445
Variazione giornaliera
2.01%
Variazione Mensile
17.83%
Variazione Semestrale
52.00%
Variazione Annuale
27.73%
21 settembre, domenica