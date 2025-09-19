KurseKategorien
Währungen / IRD
Zurück zum Aktien

IRD

1.56 USD 0.07 (4.70%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IRD hat sich für heute um 4.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.42 bis zu einem Hoch von 1.59 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
1.42 1.59
Jahresspanne
0.65 1.75
Vorheriger Schlusskurs
1.49
Eröffnung
1.50
Bid
1.56
Ask
1.86
Tief
1.42
Hoch
1.59
Volumen
277
Tagesänderung
4.70%
Monatsänderung
20.93%
6-Monatsänderung
56.00%
Jahresänderung
31.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K