IRD
1.56 USD 0.07 (4.70%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IRD hat sich für heute um 4.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.42 bis zu einem Hoch von 1.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.42 1.59
Jahresspanne
0.65 1.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.49
- Eröffnung
- 1.50
- Bid
- 1.56
- Ask
- 1.86
- Tief
- 1.42
- Hoch
- 1.59
- Volumen
- 277
- Tagesänderung
- 4.70%
- Monatsänderung
- 20.93%
- 6-Monatsänderung
- 56.00%
- Jahresänderung
- 31.09%
