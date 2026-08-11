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IRAB: Iris Acquisition Corp II

9.93 USD 0.02 (0.20%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IRAB за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.93, а максимальная — 9.94.

Следите за динамикой Iris Acquisition Corp II. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IRAB сегодня?

Iris Acquisition Corp II (IRAB) сегодня оценивается на уровне 9.93. Инструмент торгуется в пределах 9.93 - 9.94, вчерашнее закрытие составило 9.95, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IRAB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Iris Acquisition Corp II?

Iris Acquisition Corp II в настоящее время оценивается в 9.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.22% и USD. Отслеживайте движения IRAB на графике в реальном времени.

Как купить акции IRAB?

Вы можете купить акции Iris Acquisition Corp II (IRAB) по текущей цене 9.93. Ордера обычно размещаются около 9.93 или 10.23, тогда как 14 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IRAB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IRAB?

Инвестирование в Iris Acquisition Corp II предполагает учет годового диапазона 9.81 - 10.01 и текущей цены 9.93. Многие сравнивают 0.00% и 1.22% перед размещением ордеров на 9.93 или 10.23. Изучайте ежедневные изменения цены IRAB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Iris Acquisition Corp II?

Самая высокая цена Iris Acquisition Corp II (IRAB) за последний год составила 10.01. Акции заметно колебались в пределах 9.81 - 10.01, сравнение с 9.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Iris Acquisition Corp II на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Iris Acquisition Corp II?

Самая низкая цена Iris Acquisition Corp II (IRAB) за год составила 9.81. Сравнение с текущими 9.93 и 9.81 - 10.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IRAB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IRAB?

В прошлом Iris Acquisition Corp II проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.95 и 1.22% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.93 9.94
Годовой диапазон
9.81 10.01
Предыдущее закрытие
9.95
Open
9.94
Bid
9.93
Ask
10.23
Low
9.93
High
9.94
Объем
14
Дневное изменение
-0.20%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
1.22%
Годовое изменение
1.22%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%