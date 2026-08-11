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IRAB: Iris Acquisition Corp II
Курс IRAB за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.93, а максимальная — 9.94.
Следите за динамикой Iris Acquisition Corp II. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IRAB сегодня?
Iris Acquisition Corp II (IRAB) сегодня оценивается на уровне 9.93. Инструмент торгуется в пределах 9.93 - 9.94, вчерашнее закрытие составило 9.95, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IRAB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Iris Acquisition Corp II?
Iris Acquisition Corp II в настоящее время оценивается в 9.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.22% и USD. Отслеживайте движения IRAB на графике в реальном времени.
Как купить акции IRAB?
Вы можете купить акции Iris Acquisition Corp II (IRAB) по текущей цене 9.93. Ордера обычно размещаются около 9.93 или 10.23, тогда как 14 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IRAB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IRAB?
Инвестирование в Iris Acquisition Corp II предполагает учет годового диапазона 9.81 - 10.01 и текущей цены 9.93. Многие сравнивают 0.00% и 1.22% перед размещением ордеров на 9.93 или 10.23. Изучайте ежедневные изменения цены IRAB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Iris Acquisition Corp II?
Самая высокая цена Iris Acquisition Corp II (IRAB) за последний год составила 10.01. Акции заметно колебались в пределах 9.81 - 10.01, сравнение с 9.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Iris Acquisition Corp II на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Iris Acquisition Corp II?
Самая низкая цена Iris Acquisition Corp II (IRAB) за год составила 9.81. Сравнение с текущими 9.93 и 9.81 - 10.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IRAB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IRAB?
В прошлом Iris Acquisition Corp II проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.95 и 1.22% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.95
- Open
- 9.94
- Bid
- 9.93
- Ask
- 10.23
- Low
- 9.93
- High
- 9.94
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 1.22%
- Годовое изменение
- 1.22%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%