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IRAB: Iris Acquisition Corp II

9.93 USD 0.02 (0.20%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IRAB汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点9.93和高点9.94进行交易。

关注Iris Acquisition Corp II动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IRAB股票今天的价格是多少？

Iris Acquisition Corp II股票今天的定价为9.93。它在9.93 - 9.94范围内交易，昨天的收盘价为9.95，交易量达到14。IRAB的实时价格图表显示了这些更新。

Iris Acquisition Corp II股票是否支付股息？

Iris Acquisition Corp II目前的价值为9.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.22%和USD。实时查看图表以跟踪IRAB走势。

如何购买IRAB股票？

您可以以9.93的当前价格购买Iris Acquisition Corp II股票。订单通常设置在9.93或10.23附近，而14和-0.10%显示市场活动。立即关注IRAB的实时图表更新。

如何投资IRAB股票？

投资Iris Acquisition Corp II需要考虑年度范围9.81 - 10.01和当前价格9.93。许多人在以9.93或10.23下订单之前，会比较0.00%和。实时查看IRAB价格图表，了解每日变化。

Iris Acquisition Corp II股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Iris Acquisition Corp II的最高价格是10.01。在9.81 - 10.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Iris Acquisition Corp II的绩效。

Iris Acquisition Corp II股票的最低价格是多少？

Iris Acquisition Corp II（IRAB）的最低价格为9.81。将其与当前的9.93和9.81 - 10.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IRAB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IRAB股票是什么时候拆分的？

Iris Acquisition Corp II历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.95和1.22%中可见。

日范围
9.93 9.94
年范围
9.81 10.01
前一天收盘价
9.95
开盘价
9.94
卖价
9.93
买价
10.23
最低价
9.93
最高价
9.94
交易量
14
日变化
-0.20%
月变化
0.00%
6个月变化
1.22%
年变化
1.22%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%