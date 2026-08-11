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IQMM

100.13 USD 0.01 (0.01%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IQMM за сегодня изменился на 0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.12, а максимальная — 100.13.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IQMM сегодня?

(IQMM) сегодня оценивается на уровне 100.13. Инструмент торгуется в пределах 100.12 - 100.13, вчерашнее закрытие составило 100.12, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IQMM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?

в настоящее время оценивается в 100.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.12% и USD. Отслеживайте движения IQMM на графике в реальном времени.

Как купить акции IQMM?

Вы можете купить акции (IQMM) по текущей цене 100.13. Ордера обычно размещаются около 100.13 или 100.43, тогда как 26 и 0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IQMM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IQMM?

Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 100.01 - 100.15 и текущей цены 100.13. Многие сравнивают -0.01% и 0.00% перед размещением ордеров на 100.13 или 100.43. Изучайте ежедневные изменения цены IQMM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ?

Самая высокая цена (IQMM) за последний год составила 100.15. Акции заметно колебались в пределах 100.01 - 100.15, сравнение с 100.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ?

Самая низкая цена (IQMM) за год составила 100.01. Сравнение с текущими 100.13 и 100.01 - 100.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IQMM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IQMM?

В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 100.12 и 0.12% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
100.12 100.13
Годовой диапазон
100.01 100.15
Предыдущее закрытие
100.12
Open
100.12
Bid
100.13
Ask
100.43
Low
100.12
High
100.13
Объем
26
Дневное изменение
0.01%
Месячное изменение
-0.01%
6-месячное изменение
0.00%
Годовое изменение
0.12%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%