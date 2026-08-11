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IQMM
Курс IQMM за сегодня изменился на 0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.12, а максимальная — 100.13.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IQMM сегодня?
(IQMM) сегодня оценивается на уровне 100.13. Инструмент торгуется в пределах 100.12 - 100.13, вчерашнее закрытие составило 100.12, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IQMM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?
в настоящее время оценивается в 100.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.12% и USD. Отслеживайте движения IQMM на графике в реальном времени.
Как купить акции IQMM?
Вы можете купить акции (IQMM) по текущей цене 100.13. Ордера обычно размещаются около 100.13 или 100.43, тогда как 26 и 0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IQMM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IQMM?
Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 100.01 - 100.15 и текущей цены 100.13. Многие сравнивают -0.01% и 0.00% перед размещением ордеров на 100.13 или 100.43. Изучайте ежедневные изменения цены IQMM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ?
Самая высокая цена (IQMM) за последний год составила 100.15. Акции заметно колебались в пределах 100.01 - 100.15, сравнение с 100.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ?
Самая низкая цена (IQMM) за год составила 100.01. Сравнение с текущими 100.13 и 100.01 - 100.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IQMM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IQMM?
В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 100.12 и 0.12% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 100.12
- Open
- 100.12
- Bid
- 100.13
- Ask
- 100.43
- Low
- 100.12
- High
- 100.13
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- 0.01%
- Месячное изменение
- -0.01%
- 6-месячное изменение
- 0.00%
- Годовое изменение
- 0.12%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%