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IQMM

100.07 USD 0.06 (0.06%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IQMM汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点100.05和高点100.07进行交易。

关注动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IQMM股票今天的价格是多少？

股票今天的定价为100.07。它在100.05 - 100.07范围内交易，昨天的收盘价为100.13，交易量达到28。IQMM的实时价格图表显示了这些更新。

股票是否支付股息？

目前的价值为100.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.06%和USD。实时查看图表以跟踪IQMM走势。

如何购买IQMM股票？

您可以以100.07的当前价格购买股票。订单通常设置在100.07或100.37附近，而28和0.01%显示市场活动。立即关注IQMM的实时图表更新。

如何投资IQMM股票？

投资需要考虑年度范围100.01 - 100.15和当前价格100.07。许多人在以100.07或100.37下订单之前，会比较-0.07%和。实时查看IQMM价格图表，了解每日变化。

股票的最高价格是多少？

在过去一年中，的最高价格是100.15。在100.01 - 100.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。

股票的最低价格是多少？

（IQMM）的最低价格为100.01。将其与当前的100.07和100.01 - 100.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IQMM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IQMM股票是什么时候拆分的？

历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、100.13和0.06%中可见。

日范围
100.05 100.07
年范围
100.01 100.15
前一天收盘价
100.13
开盘价
100.06
卖价
100.07
买价
100.37
最低价
100.05
最高价
100.07
交易量
28
日变化
-0.06%
月变化
-0.07%
6个月变化
-0.06%
年变化
0.06%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%