IQMM
今日IQMM汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点100.05和高点100.07进行交易。
关注动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
IQMM股票今天的价格是多少？
股票今天的定价为100.07。它在100.05 - 100.07范围内交易，昨天的收盘价为100.13，交易量达到28。IQMM的实时价格图表显示了这些更新。
股票是否支付股息？
目前的价值为100.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.06%和USD。实时查看图表以跟踪IQMM走势。
如何购买IQMM股票？
您可以以100.07的当前价格购买股票。订单通常设置在100.07或100.37附近，而28和0.01%显示市场活动。立即关注IQMM的实时图表更新。
如何投资IQMM股票？
投资需要考虑年度范围100.01 - 100.15和当前价格100.07。许多人在以100.07或100.37下订单之前，会比较-0.07%和。实时查看IQMM价格图表，了解每日变化。
股票的最高价格是多少？
在过去一年中，的最高价格是100.15。在100.01 - 100.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。
股票的最低价格是多少？
（IQMM）的最低价格为100.01。将其与当前的100.07和100.01 - 100.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IQMM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IQMM股票是什么时候拆分的？
历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、100.13和0.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 100.13
- 开盘价
- 100.06
- 卖价
- 100.07
- 买价
- 100.37
- 最低价
- 100.05
- 最高价
- 100.07
- 交易量
- 28
- 日变化
- -0.06%
- 月变化
- -0.07%
- 6个月变化
- -0.06%
- 年变化
- 0.06%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%