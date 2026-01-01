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IQM: Franklin Intelligent Machines ETF

106.30 USD 1.63 (1.51%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IQM за сегодня изменился на -1.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 106.30, а максимальная — 107.93.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IQM сегодня?

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) сегодня оценивается на уровне 106.30. Инструмент торгуется в пределах 106.30 - 107.93, вчерашнее закрытие составило 107.93, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IQM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin Intelligent Machines ETF?

Franklin Intelligent Machines ETF в настоящее время оценивается в 106.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 36.84% и USD. Отслеживайте движения IQM на графике в реальном времени.

Как купить акции IQM?

Вы можете купить акции Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) по текущей цене 106.30. Ордера обычно размещаются около 106.30 или 106.60, тогда как 5 и -1.51% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IQM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IQM?

Инвестирование в Franklin Intelligent Machines ETF предполагает учет годового диапазона 77.54 - 126.19 и текущей цены 106.30. Многие сравнивают 6.00% и 14.52% перед размещением ордеров на 106.30 или 106.60. Изучайте ежедневные изменения цены IQM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin Intelligent Machines ETF?

Самая высокая цена Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) за последний год составила 126.19. Акции заметно колебались в пределах 77.54 - 126.19, сравнение с 107.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin Intelligent Machines ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin Intelligent Machines ETF?

Самая низкая цена Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) за год составила 77.54. Сравнение с текущими 106.30 и 77.54 - 126.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IQM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IQM?

В прошлом Franklin Intelligent Machines ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 107.93 и 36.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
106.30 107.93
Годовой диапазон
77.54 126.19
Предыдущее закрытие
107.93
Open
107.93
Bid
106.30
Ask
106.60
Low
106.30
High
107.93
Объем
5
Дневное изменение
-1.51%
Месячное изменение
6.00%
6-месячное изменение
14.52%
Годовое изменение
36.84%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%