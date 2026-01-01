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IQM: Franklin Intelligent Machines ETF

107.01 USD 0.71 (0.67%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IQM汇率已更改0.67%。当日，交易品种以低点107.01和高点107.01进行交易。

关注Franklin Intelligent Machines ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IQM新闻

常见问题解答

IQM股票今天的价格是多少？

Franklin Intelligent Machines ETF股票今天的定价为107.01。它在107.01 - 107.01范围内交易，昨天的收盘价为106.30，交易量达到1。IQM的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin Intelligent Machines ETF股票是否支付股息？

Franklin Intelligent Machines ETF目前的价值为107.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注37.76%和USD。实时查看图表以跟踪IQM走势。

如何购买IQM股票？

您可以以107.01的当前价格购买Franklin Intelligent Machines ETF股票。订单通常设置在107.01或107.31附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注IQM的实时图表更新。

如何投资IQM股票？

投资Franklin Intelligent Machines ETF需要考虑年度范围77.54 - 126.19和当前价格107.01。许多人在以107.01或107.31下订单之前，会比较6.71%和。实时查看IQM价格图表，了解每日变化。

Franklin Intelligent Machines ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin Intelligent Machines ETF的最高价格是126.19。在77.54 - 126.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin Intelligent Machines ETF的绩效。

Franklin Intelligent Machines ETF股票的最低价格是多少？

Franklin Intelligent Machines ETF（IQM）的最低价格为77.54。将其与当前的107.01和77.54 - 126.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IQM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IQM股票是什么时候拆分的？

Franklin Intelligent Machines ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、106.30和37.76%中可见。

日范围
107.01 107.01
年范围
77.54 126.19
前一天收盘价
106.30
开盘价
107.01
卖价
107.01
买价
107.31
最低价
107.01
最高价
107.01
交易量
1
日变化
0.67%
月变化
6.71%
6个月变化
15.29%
年变化
37.76%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%