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IQI: Invesco Quality Municipal Income Trust

10.07 USD 0.02 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IQI за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.05, а максимальная — 10.08.

Следите за динамикой Invesco Quality Municipal Income Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IQI сегодня?

Invesco Quality Municipal Income Trust (IQI) сегодня оценивается на уровне 10.07. Инструмент торгуется в пределах 10.05 - 10.08, вчерашнее закрытие составило 10.09, а торговый объем достиг 154. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IQI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Quality Municipal Income Trust?

Invesco Quality Municipal Income Trust в настоящее время оценивается в 10.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.36% и USD. Отслеживайте движения IQI на графике в реальном времени.

Как купить акции IQI?

Вы можете купить акции Invesco Quality Municipal Income Trust (IQI) по текущей цене 10.07. Ордера обычно размещаются около 10.07 или 10.37, тогда как 154 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IQI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IQI?

Инвестирование в Invesco Quality Municipal Income Trust предполагает учет годового диапазона 9.26 - 10.42 и текущей цены 10.07. Многие сравнивают 1.51% и -0.69% перед размещением ордеров на 10.07 или 10.37. Изучайте ежедневные изменения цены IQI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Quality Municipal Income Trust?

Самая высокая цена Invesco Quality Municipal Income Trust (IQI) за последний год составила 10.42. Акции заметно колебались в пределах 9.26 - 10.42, сравнение с 10.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Quality Municipal Income Trust на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Quality Municipal Income Trust?

Самая низкая цена Invesco Quality Municipal Income Trust (IQI) за год составила 9.26. Сравнение с текущими 10.07 и 9.26 - 10.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IQI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IQI?

В прошлом Invesco Quality Municipal Income Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.09 и 7.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.05 10.08
Годовой диапазон
9.26 10.42
Предыдущее закрытие
10.09
Open
10.06
Bid
10.07
Ask
10.37
Low
10.05
High
10.08
Объем
154
Дневное изменение
-0.20%
Месячное изменение
1.51%
6-месячное изменение
-0.69%
Годовое изменение
7.36%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%