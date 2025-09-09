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IQI: 景顺优质市政收益信托

10.10 USD 0.03 (0.30%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IQI汇率已更改0.30%。当日，交易品种以低点10.05和高点10.13进行交易。

关注景顺优质市政收益信托动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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IQI新闻

常见问题解答

IQI股票今天的价格是多少？

景顺优质市政收益信托股票今天的定价为10.10。它在10.05 - 10.13范围内交易，昨天的收盘价为10.07，交易量达到339。IQI的实时价格图表显示了这些更新。

景顺优质市政收益信托股票是否支付股息？

景顺优质市政收益信托目前的价值为10.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.68%和USD。实时查看图表以跟踪IQI走势。

如何购买IQI股票？

您可以以10.10的当前价格购买景顺优质市政收益信托股票。订单通常设置在10.10或10.40附近，而339和0.30%显示市场活动。立即关注IQI的实时图表更新。

如何投资IQI股票？

投资景顺优质市政收益信托需要考虑年度范围9.26 - 10.42和当前价格10.10。许多人在以10.10或10.40下订单之前，会比较1.81%和。实时查看IQI价格图表，了解每日变化。

景顺优质市政收益信托股票的最高价格是多少？

在过去一年中，景顺优质市政收益信托的最高价格是10.42。在9.26 - 10.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪景顺优质市政收益信托的绩效。

景顺优质市政收益信托股票的最低价格是多少？

景顺优质市政收益信托（IQI）的最低价格为9.26。将其与当前的10.10和9.26 - 10.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IQI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IQI股票是什么时候拆分的？

景顺优质市政收益信托历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.07和7.68%中可见。

日范围
10.05 10.13
年范围
9.26 10.42
前一天收盘价
10.07
开盘价
10.07
卖价
10.10
买价
10.40
最低价
10.05
最高价
10.13
交易量
339
日变化
0.30%
月变化
1.81%
6个月变化
-0.39%
年变化
7.68%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%