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IPKW: Invesco International BuyBack Achievers ETF

61.70 USD 0.15 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IPKW за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.59, а максимальная — 61.79.

Следите за динамикой Invesco International BuyBack Achievers ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IPKW сегодня?

Invesco International BuyBack Achievers ETF (IPKW) сегодня оценивается на уровне 61.70. Инструмент торгуется в пределах 61.59 - 61.79, вчерашнее закрытие составило 61.85, а торговый объем достиг 52. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IPKW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco International BuyBack Achievers ETF?

Invesco International BuyBack Achievers ETF в настоящее время оценивается в 61.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.48% и USD. Отслеживайте движения IPKW на графике в реальном времени.

Как купить акции IPKW?

Вы можете купить акции Invesco International BuyBack Achievers ETF (IPKW) по текущей цене 61.70. Ордера обычно размещаются около 61.70 или 62.00, тогда как 52 и 0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IPKW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IPKW?

Инвестирование в Invesco International BuyBack Achievers ETF предполагает учет годового диапазона 50.96 - 61.96 и текущей цены 61.70. Многие сравнивают 1.88% и 5.27% перед размещением ордеров на 61.70 или 62.00. Изучайте ежедневные изменения цены IPKW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco International BuyBack Achievers ETF?

Самая высокая цена Invesco International BuyBack Achievers ETF (IPKW) за последний год составила 61.96. Акции заметно колебались в пределах 50.96 - 61.96, сравнение с 61.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco International BuyBack Achievers ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco International BuyBack Achievers ETF?

Самая низкая цена Invesco International BuyBack Achievers ETF (IPKW) за год составила 50.96. Сравнение с текущими 61.70 и 50.96 - 61.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IPKW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IPKW?

В прошлом Invesco International BuyBack Achievers ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 61.85 и 20.48% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
61.59 61.79
Годовой диапазон
50.96 61.96
Предыдущее закрытие
61.85
Open
61.62
Bid
61.70
Ask
62.00
Low
61.59
High
61.79
Объем
52
Дневное изменение
-0.24%
Месячное изменение
1.88%
6-месячное изменение
5.27%
Годовое изменение
20.48%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%