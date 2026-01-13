- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IPKW: Invesco International BuyBack Achievers ETF
Курс IPKW за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.59, а максимальная — 61.79.
Следите за динамикой Invesco International BuyBack Achievers ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IPKW
- TotalEnergies Boosts Clean Energy Growth With Shell Deal - TotalEnergies (NYSE:TTE)
- Performance Insights - July 2026
- CIO Weekly: Will Earnings Sustain Equities Momentum?
- Shipping Choke Points Raise Business Costs Even After The Iran War
- Global Leading Indicators, June 2026 - Downturn Confirmed
- Jensen Huang's $9 Trillion Productivity Claim
- Allocate With Intent: Active Equity Strategies For Changing Markets
- Irrational Exuberance Again
- Trump-Xi Summit 2026: Key Expectations And What Markets Are Watching
- Oil Is A Critical War Gauge For Tracking Iran Risk In Real Time
- Indicators Suggest The Market Likely Hasn't Hit Bottom Yet
- A Different Supply-Side Shock
- Weekly Market Pulse: Questions
- Outlook For Global Economy As Middle East Conflict Creates A Critical 'Chokepoint'
- How Big Market Swings May Be Hiding Broader Gains
- Global Leading Indicators, January 2026 - As Good As It Gets
- The U.S. Dollar’s Slide Has Been A Tailwind For Investing In Foreign Markets
- Data Update 4 For 2026: The Global Perspective
- Global Trade In 2026: Significant Slowdown Amid Large Shifts
- IPKW: Recent Outperformance Doesn't Erase The Risks (NASDAQ:IPKW)
- Global Economy Shakes Off Tariff Shock Amid Tech-Driven Boom
- Global Stocks Set To Rally Again In 2026, Though U.S. Market May Regain Lead
- Shifting Tides In Global Markets: The Reemergence Of International Investing
- New Year, New Records: Equities Rise As Growth Outlook Improves
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IPKW сегодня?
Invesco International BuyBack Achievers ETF (IPKW) сегодня оценивается на уровне 61.70. Инструмент торгуется в пределах 61.59 - 61.79, вчерашнее закрытие составило 61.85, а торговый объем достиг 52. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IPKW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco International BuyBack Achievers ETF?
Invesco International BuyBack Achievers ETF в настоящее время оценивается в 61.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.48% и USD. Отслеживайте движения IPKW на графике в реальном времени.
Как купить акции IPKW?
Вы можете купить акции Invesco International BuyBack Achievers ETF (IPKW) по текущей цене 61.70. Ордера обычно размещаются около 61.70 или 62.00, тогда как 52 и 0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IPKW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IPKW?
Инвестирование в Invesco International BuyBack Achievers ETF предполагает учет годового диапазона 50.96 - 61.96 и текущей цены 61.70. Многие сравнивают 1.88% и 5.27% перед размещением ордеров на 61.70 или 62.00. Изучайте ежедневные изменения цены IPKW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco International BuyBack Achievers ETF?
Самая высокая цена Invesco International BuyBack Achievers ETF (IPKW) за последний год составила 61.96. Акции заметно колебались в пределах 50.96 - 61.96, сравнение с 61.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco International BuyBack Achievers ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco International BuyBack Achievers ETF?
Самая низкая цена Invesco International BuyBack Achievers ETF (IPKW) за год составила 50.96. Сравнение с текущими 61.70 и 50.96 - 61.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IPKW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IPKW?
В прошлом Invesco International BuyBack Achievers ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 61.85 и 20.48% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 61.85
- Open
- 61.62
- Bid
- 61.70
- Ask
- 62.00
- Low
- 61.59
- High
- 61.79
- Объем
- 52
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- 1.88%
- 6-месячное изменение
- 5.27%
- Годовое изменение
- 20.48%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%