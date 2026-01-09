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IPKW: Invesco International BuyBack Achievers ETF

61.62 USD 0.08 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IPKW汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点61.44和高点61.81进行交易。

关注Invesco International BuyBack Achievers ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IPKW新闻

常见问题解答

IPKW股票今天的价格是多少？

Invesco International BuyBack Achievers ETF股票今天的定价为61.62。它在61.44 - 61.81范围内交易，昨天的收盘价为61.70，交易量达到43。IPKW的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco International BuyBack Achievers ETF股票是否支付股息？

Invesco International BuyBack Achievers ETF目前的价值为61.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.33%和USD。实时查看图表以跟踪IPKW走势。

如何购买IPKW股票？

您可以以61.62的当前价格购买Invesco International BuyBack Achievers ETF股票。订单通常设置在61.62或61.92附近，而43和-0.31%显示市场活动。立即关注IPKW的实时图表更新。

如何投资IPKW股票？

投资Invesco International BuyBack Achievers ETF需要考虑年度范围50.96 - 61.96和当前价格61.62。许多人在以61.62或61.92下订单之前，会比较1.75%和。实时查看IPKW价格图表，了解每日变化。

Invesco International BuyBack Achievers ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco International BuyBack Achievers ETF的最高价格是61.96。在50.96 - 61.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco International BuyBack Achievers ETF的绩效。

Invesco International BuyBack Achievers ETF股票的最低价格是多少？

Invesco International BuyBack Achievers ETF（IPKW）的最低价格为50.96。将其与当前的61.62和50.96 - 61.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IPKW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IPKW股票是什么时候拆分的？

Invesco International BuyBack Achievers ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、61.70和20.33%中可见。

日范围
61.44 61.81
年范围
50.96 61.96
前一天收盘价
61.70
开盘价
61.81
卖价
61.62
买价
61.92
最低价
61.44
最高价
61.81
交易量
43
日变化
-0.13%
月变化
1.75%
6个月变化
5.14%
年变化
20.33%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%