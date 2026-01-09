IPKW: Invesco International BuyBack Achievers ETF
今日IPKW汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点61.44和高点61.81进行交易。
关注Invesco International BuyBack Achievers ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
IPKW股票今天的价格是多少？
Invesco International BuyBack Achievers ETF股票今天的定价为61.62。它在61.44 - 61.81范围内交易，昨天的收盘价为61.70，交易量达到43。IPKW的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco International BuyBack Achievers ETF股票是否支付股息？
Invesco International BuyBack Achievers ETF目前的价值为61.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.33%和USD。实时查看图表以跟踪IPKW走势。
如何购买IPKW股票？
您可以以61.62的当前价格购买Invesco International BuyBack Achievers ETF股票。订单通常设置在61.62或61.92附近，而43和-0.31%显示市场活动。立即关注IPKW的实时图表更新。
如何投资IPKW股票？
投资Invesco International BuyBack Achievers ETF需要考虑年度范围50.96 - 61.96和当前价格61.62。许多人在以61.62或61.92下订单之前，会比较1.75%和。实时查看IPKW价格图表，了解每日变化。
Invesco International BuyBack Achievers ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco International BuyBack Achievers ETF的最高价格是61.96。在50.96 - 61.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco International BuyBack Achievers ETF的绩效。
Invesco International BuyBack Achievers ETF股票的最低价格是多少？
Invesco International BuyBack Achievers ETF（IPKW）的最低价格为50.96。将其与当前的61.62和50.96 - 61.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IPKW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IPKW股票是什么时候拆分的？
Invesco International BuyBack Achievers ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、61.70和20.33%中可见。
- 前一天收盘价
- 61.70
- 开盘价
- 61.81
- 卖价
- 61.62
- 买价
- 61.92
- 最低价
- 61.44
- 最高价
- 61.81
- 交易量
- 43
- 日变化
- -0.13%
- 月变化
- 1.75%
- 6个月变化
- 5.14%
- 年变化
- 20.33%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%