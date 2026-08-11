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IOTR: Iothree Ltd
Курс IOTR за сегодня изменился на 1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.67, а максимальная — 2.91.
Следите за динамикой Iothree Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IOTR сегодня?
Iothree Ltd (IOTR) сегодня оценивается на уровне 2.71. Инструмент торгуется в пределах 2.67 - 2.91, вчерашнее закрытие составило 2.68, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IOTR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Iothree Ltd?
Iothree Ltd в настоящее время оценивается в 2.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.45% и USD. Отслеживайте движения IOTR на графике в реальном времени.
Как купить акции IOTR?
Вы можете купить акции Iothree Ltd (IOTR) по текущей цене 2.71. Ордера обычно размещаются около 2.71 или 3.01, тогда как 28 и 0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IOTR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IOTR?
Инвестирование в Iothree Ltd предполагает учет годового диапазона 1.51 - 6.08 и текущей цены 2.71. Многие сравнивают -6.87% и 30.29% перед размещением ордеров на 2.71 или 3.01. Изучайте ежедневные изменения цены IOTR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Iothree Ltd?
Самая высокая цена Iothree Ltd (IOTR) за последний год составила 6.08. Акции заметно колебались в пределах 1.51 - 6.08, сравнение с 2.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Iothree Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Iothree Ltd?
Самая низкая цена Iothree Ltd (IOTR) за год составила 1.51. Сравнение с текущими 2.71 и 1.51 - 6.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IOTR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IOTR?
В прошлом Iothree Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.68 и 12.45% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.68
- Open
- 2.70
- Bid
- 2.71
- Ask
- 3.01
- Low
- 2.67
- High
- 2.91
- Объем
- 28
- Дневное изменение
- 1.12%
- Месячное изменение
- -6.87%
- 6-месячное изменение
- 30.29%
- Годовое изменение
- 12.45%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%