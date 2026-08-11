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IOTR: Iothree Ltd

2.71 USD 0.03 (1.12%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IOTR за сегодня изменился на 1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.67, а максимальная — 2.91.

Следите за динамикой Iothree Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IOTR сегодня?

Iothree Ltd (IOTR) сегодня оценивается на уровне 2.71. Инструмент торгуется в пределах 2.67 - 2.91, вчерашнее закрытие составило 2.68, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IOTR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Iothree Ltd?

Iothree Ltd в настоящее время оценивается в 2.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.45% и USD. Отслеживайте движения IOTR на графике в реальном времени.

Как купить акции IOTR?

Вы можете купить акции Iothree Ltd (IOTR) по текущей цене 2.71. Ордера обычно размещаются около 2.71 или 3.01, тогда как 28 и 0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IOTR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IOTR?

Инвестирование в Iothree Ltd предполагает учет годового диапазона 1.51 - 6.08 и текущей цены 2.71. Многие сравнивают -6.87% и 30.29% перед размещением ордеров на 2.71 или 3.01. Изучайте ежедневные изменения цены IOTR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Iothree Ltd?

Самая высокая цена Iothree Ltd (IOTR) за последний год составила 6.08. Акции заметно колебались в пределах 1.51 - 6.08, сравнение с 2.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Iothree Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Iothree Ltd?

Самая низкая цена Iothree Ltd (IOTR) за год составила 1.51. Сравнение с текущими 2.71 и 1.51 - 6.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IOTR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IOTR?

В прошлом Iothree Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.68 и 12.45% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.67 2.91
Годовой диапазон
1.51 6.08
Предыдущее закрытие
2.68
Open
2.70
Bid
2.71
Ask
3.01
Low
2.67
High
2.91
Объем
28
Дневное изменение
1.12%
Месячное изменение
-6.87%
6-месячное изменение
30.29%
Годовое изменение
12.45%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%