Курс IOTR за сегодня изменился на 1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.67, а максимальная — 2.91.

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