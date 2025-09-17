КотировкиРазделы
INVZW
INVZW: Innoviz Technologies Ltd - Warrant

0.0711 USD 0.0034 (4.56%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс INVZW за сегодня изменился на -4.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0550, а максимальная — 0.0789.

Дневной диапазон
0.0550 0.0789
Годовой диапазон
0.0353 0.3000
Предыдущее закрытие
0.0745
Open
0.0745
Bid
0.0711
Ask
0.0741
Low
0.0550
High
0.0789
Объем
55
Дневное изменение
-4.56%
Месячное изменение
1.57%
6-месячное изменение
-9.31%
Годовое изменение
-40.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.