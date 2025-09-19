KurseKategorien
Währungen / INVZW
Zurück zum Aktien

INVZW: Innoviz Technologies Ltd - Warrant

0.0785 USD 0.0035 (4.67%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von INVZW hat sich für heute um 4.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0765 bis zu einem Hoch von 0.0862 gehandelt.

Verfolgen Sie die Innoviz Technologies Ltd - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.0765 0.0862
Jahresspanne
0.0353 0.3000
Vorheriger Schlusskurs
0.0750
Eröffnung
0.0800
Bid
0.0785
Ask
0.0815
Tief
0.0765
Hoch
0.0862
Volumen
62
Tagesänderung
4.67%
Monatsänderung
12.14%
6-Monatsänderung
0.13%
Jahresänderung
-34.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K