INVZW: Innoviz Technologies Ltd - Warrant
0.0785 USD 0.0035 (4.67%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von INVZW hat sich für heute um 4.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0765 bis zu einem Hoch von 0.0862 gehandelt.
Verfolgen Sie die Innoviz Technologies Ltd - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.0765 0.0862
Jahresspanne
0.0353 0.3000
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0750
- Eröffnung
- 0.0800
- Bid
- 0.0785
- Ask
- 0.0815
- Tief
- 0.0765
- Hoch
- 0.0862
- Volumen
- 62
- Tagesänderung
- 4.67%
- Monatsänderung
- 12.14%
- 6-Monatsänderung
- 0.13%
- Jahresänderung
- -34.58%
