INVZW: Innoviz Technologies Ltd - Warrant

0.0785 USD 0.0035 (4.67%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio INVZW ha avuto una variazione del 4.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0765 e ad un massimo di 0.0862.

Segui le dinamiche di Innoviz Technologies Ltd - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0765 0.0862
Intervallo Annuale
0.0353 0.3000
Chiusura Precedente
0.0750
Apertura
0.0800
Bid
0.0785
Ask
0.0815
Minimo
0.0765
Massimo
0.0862
Volume
65
Variazione giornaliera
4.67%
Variazione Mensile
12.14%
Variazione Semestrale
0.13%
Variazione Annuale
-34.58%
21 settembre, domenica