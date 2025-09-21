Valute / INVZW
INVZW: Innoviz Technologies Ltd - Warrant
0.0785 USD 0.0035 (4.67%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio INVZW ha avuto una variazione del 4.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0765 e ad un massimo di 0.0862.
Segui le dinamiche di Innoviz Technologies Ltd - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0765 0.0862
Intervallo Annuale
0.0353 0.3000
- Chiusura Precedente
- 0.0750
- Apertura
- 0.0800
- Bid
- 0.0785
- Ask
- 0.0815
- Minimo
- 0.0765
- Massimo
- 0.0862
- Volume
- 65
- Variazione giornaliera
- 4.67%
- Variazione Mensile
- 12.14%
- Variazione Semestrale
- 0.13%
- Variazione Annuale
- -34.58%
21 settembre, domenica