CotationsSections
Devises / INVZW
Retour à Actions

INVZW: Innoviz Technologies Ltd - Warrant

0.0785 USD 0.0035 (4.67%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de INVZW a changé de 4.67% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0765 et à un maximum de 0.0862.

Suivez la dynamique Innoviz Technologies Ltd - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
0.0765 0.0862
Range Annuel
0.0353 0.3000
Clôture Précédente
0.0750
Ouverture
0.0800
Bid
0.0785
Ask
0.0815
Plus Bas
0.0765
Plus Haut
0.0862
Volume
65
Changement quotidien
4.67%
Changement Mensuel
12.14%
Changement à 6 Mois
0.13%
Changement Annuel
-34.58%
20 septembre, samedi