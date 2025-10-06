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IIM: Invesco Value Municipal Income Trust

12.67 USD 0.03 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IIM за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.63, а максимальная — 12.71.

Следите за динамикой Invesco Value Municipal Income Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IIM сегодня?

Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) сегодня оценивается на уровне 12.67. Инструмент торгуется в пределах 12.63 - 12.71, вчерашнее закрытие составило 12.70, а торговый объем достиг 88. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IIM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Value Municipal Income Trust?

Invesco Value Municipal Income Trust в настоящее время оценивается в 12.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.01% и USD. Отслеживайте движения IIM на графике в реальном времени.

Как купить акции IIM?

Вы можете купить акции Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) по текущей цене 12.67. Ордера обычно размещаются около 12.67 или 12.97, тогда как 88 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IIM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IIM?

Инвестирование в Invesco Value Municipal Income Trust предполагает учет годового диапазона 11.70 - 13.17 и текущей цены 12.67. Многие сравнивают 1.20% и -3.21% перед размещением ордеров на 12.67 или 12.97. Изучайте ежедневные изменения цены IIM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Value Municipal Income Trust?

Самая высокая цена Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) за последний год составила 13.17. Акции заметно колебались в пределах 11.70 - 13.17, сравнение с 12.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Value Municipal Income Trust на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Value Municipal Income Trust?

Самая низкая цена Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) за год составила 11.70. Сравнение с текущими 12.67 и 11.70 - 13.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IIM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IIM?

В прошлом Invesco Value Municipal Income Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.70 и 8.01% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.63 12.71
Годовой диапазон
11.70 13.17
Предыдущее закрытие
12.70
Open
12.69
Bid
12.67
Ask
12.97
Low
12.63
High
12.71
Объем
88
Дневное изменение
-0.24%
Месячное изменение
1.20%
6-месячное изменение
-3.21%
Годовое изменение
8.01%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%