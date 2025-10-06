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IIM: Invesco Value Municipal Income Trust
Курс IIM за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.63, а максимальная — 12.71.
Следите за динамикой Invesco Value Municipal Income Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IIM сегодня?
Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) сегодня оценивается на уровне 12.67. Инструмент торгуется в пределах 12.63 - 12.71, вчерашнее закрытие составило 12.70, а торговый объем достиг 88. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IIM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Value Municipal Income Trust?
Invesco Value Municipal Income Trust в настоящее время оценивается в 12.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.01% и USD. Отслеживайте движения IIM на графике в реальном времени.
Как купить акции IIM?
Вы можете купить акции Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) по текущей цене 12.67. Ордера обычно размещаются около 12.67 или 12.97, тогда как 88 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IIM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IIM?
Инвестирование в Invesco Value Municipal Income Trust предполагает учет годового диапазона 11.70 - 13.17 и текущей цены 12.67. Многие сравнивают 1.20% и -3.21% перед размещением ордеров на 12.67 или 12.97. Изучайте ежедневные изменения цены IIM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Value Municipal Income Trust?
Самая высокая цена Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) за последний год составила 13.17. Акции заметно колебались в пределах 11.70 - 13.17, сравнение с 12.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Value Municipal Income Trust на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Value Municipal Income Trust?
Самая низкая цена Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) за год составила 11.70. Сравнение с текущими 12.67 и 11.70 - 13.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IIM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IIM?
В прошлом Invesco Value Municipal Income Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.70 и 8.01% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.70
- Open
- 12.69
- Bid
- 12.67
- Ask
- 12.97
- Low
- 12.63
- High
- 12.71
- Объем
- 88
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- 1.20%
- 6-месячное изменение
- -3.21%
- Годовое изменение
- 8.01%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%